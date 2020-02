Auszeichnung für Zutrittsleser: INTUS 700slim erhält den Design Plus Award 2020 zur Light + Building in Frankfurt

PCS erhält für den INTUS Zutrittsleser 700slim den Design Plus Award 2020 des Rats für Formgebung. Diese Auszeichnung verleiht die Jury an zukunftsfähige Produkte, die sich durch innovatives Design und energieeffiziente Technik abheben. Werte, die für die Light + Building als Weltleitmesse für Architektur und Technik stehen. Der INTUS 700slim ist das neue Mitglied der INTUS Produktfamilie von PCS und zeichnet sich durch seine pure, schmale Form aus. Trotz seines geringen Platzbedarfs ist der Zutrittsleser mit zukunftsfähiger Technik ausgestattet. Mit RFID, optionalem PIN, BlueTooth-Anbindung an Smartphones und einer verschlüsselter Datenübertragung beweist der Zutrittsleser seine innovative Produktausprägung. PCS Systemtechnik belegt durch diese Auszeichnung erneut, dass sie zu den führenden deutschen Anbietern für Gebäudesicherheit und Datenerfassung zählt.

INTUS 700slim überzeugt mit neuester Zutrittstechnologie im minimalen Gehäuse.

Ausgezeichnet wurde der Zutrittsleser durch die Kombination von innovativer Zutrittstechnologie im optimal kompakt gestaltetem Gehäuse. Die schmale Breite des Lesers macht eine Installation auch dann möglich, wenn nur minimaler Platz vorhanden ist, zum Beispiel auf Türzargen oder Türrahmen. Trotz der kompakten Maße ist die technische Ausstattung maximiert: ein integrierter RFID-Leser liest Mitarbeiterausweise, eine zusätzliche Tastatur ermöglicht zur Sicherheit eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit PIN und Karte. LEDs und hinterleuchtete Tastatur geben Orientierung in der Dunkelheit. Das kunstharz-vergossene Gehäuse trotzt Wind und Wetter und ist für den Außeneinsatz bis zur Schutzklasse IP68 geeignet. Der INTUS 700slim kommuniziert vielfältig mit seiner Umwelt: über die Standard-RFID-Verfahren Mifare und Legic mit Zutrittskarten, über Bluetooth BLE mit Smartphones und über LBus mit dem übergeordneten Zutrittskontrollsystem.

Der INTUS 700slim Zutrittsleser und alle weiteren prämierten Produkte sind während der Messe Light + Building in der Sonderschau Halle 1.2 Stand A51/B51 zu sehen. PCS zeigt den Zutrittsleser außerdem auf dem Gemeinschaftsstand mit Wanzl in Halle 9.1, B30.

Design Plus by Rat für Formgebung.

Die Auszeichnung Design Plus wurde 1983 ins Leben gerufen von den Trägern Messe Frankfurt, Rat für Formgebung und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Er hat eine internationale Ausrichtung und zählt heute zu den führenden Design-Wettbewerben in Deutschland.

PCS Systemtechnik ist ein führender deutscher Hersteller von Hard- und Software für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. PCS bietet Lösungen für Datenerfassung und unternehmensweite Gebäudesicherheit.

Die innovativen Produktfamilien INTUS und DEXICON sind Basis für professionelle Zutrittssteuerung, mit Videoüberwachung, Biometrie für Hochsicherheit, Besuchermanagement und Zeit- sowie Betriebsdatenerfassung. Innovation, Design und Zuverlässigkeit in der Praxis zeichnen die Produkte von PCS aus.

PCS vermarktet seine Produkte mit rund 100 Software- und Technologie-Partnern, die INTUS-Datenerfassungsterminals in ihre Applikationen integrieren. Das Resultat sind moderne und zukunftsorientierte Gesamtprojekte, maßgeschneidert für jede Branche und Firmengröße. Kunden aus dem Bereich Industrie, Banken, Versicherungen, Handel, Dienstleistung und Öffentliche Auftraggeber schätzen dabei die Softwareunabhängigkeit der PCS-Datenerfassung.

Heute sind über 300.000 installierte INTUS Datenterminals weltweit mit den Standardlösungen von PCS und PCS Softwarehaus-Partnern im Einsatz. PCS begleitet Kunden von der Projektierung über die Installation, dem Betrieb der Produkte bis hin zu Service und Wartung und legt dabei den Fokus auf langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Diese in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensausrichtung zeigt sich in zahlreichen namhaften Referenzen.