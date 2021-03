Auszeichnung vom Welt Verlag

Die WELT als bekannter Fachverlag hat in Zusammenarbeit mit einem Kölner Analyse-Institut eine branchenspezifische Umfrage ermittelt. Insgesamt umfasste die Gesamtbefragung 177 Branchen mit insgesamt 2.337 Unternehmen, die durch 220.000 Führungskräfte entsprechend beurteilt wurden.

Das inhabergeführte Familienunternehmen, die All Service Gebäudedienste GmbH, mit ihrem Firmensitz in Frankfurt am Main ist spezialisiert auf die Gebäudereinigung seit dem Jahr 1958. In darauffolgenden Jahren wurden weitere Leistungsparten wie z.B. die Schädlingsbekämpfung, Industrieservice gegründet, um das Leistungsportfolio stetig für die Kunden zu erweitern. Die All Service Gebäudedienste GmbH übernimmt alle Leistungen von der Planung und Ausführung der Reinigung, über Sonderdienste, Hausmeisterservice bis hin zur Schädlingsbekämpfung in einem Objekt. Mit ihren Dienstleistungen garantiert Sie einen sehr tiefen Leistungsgrad bei ihren zufriedenen und langjährigen Kunden.

Die Gebäudeservice-Branche steht immer wieder vor neuen Herausforderungen, innovativ zu sein, mit dem rasanten technischen Wandel zu wachsen und die Mitarbeiter zu begleiten. Die All Service Gebäudedienste GmbH sucht nicht nur ausschließlich nach einer maßgeschneiderten Lösung für den Kunden, sondern das gesellschaftliche Engagement, auch bei politischen Themen, steht für das Unternehmen auf der Agenda.

Auch in der aktuellen Corona-Pandemie handelt die All Service Gebäudedienste GmbH mit unternehmerischer Verantwortung und ihren innovativen Konzepten. In dieser pandemischen Situation ist sich das Unternehmen ihrer besonderen Verantwortung als Betreiber des Reinigungsservice gegenüber ihren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden bewusst. ?Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiter gerade in den Objekten und Büros zu schützen und gleichzeitig unseren zuverlässigen Service aufrecht zu erhalten, erläutert Oliver Munzel, geschäftsführender Gesellschafter.

?Innovation ist eines der Themen die uns im Zuge der Digitalisierung vorantreibt, neue Wege für Mitarbeiter und Kunden unter Berücksichtigung mit Blick auf den Klimawandel, Soziales und Nachhaltigkeit zu gehen. Mit der Bewertung sehen wir uns ein Stück weit bestätigt, den richtigen Weg und den Blick in die Zukunft eingeschlagen zu haben,? so Oliver Munzel.