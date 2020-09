Auszeichnung von DriveLock als Leader Germany im Segment Data Leakage/Loss Prevention

München, 27. August 2020 – DriveLock SE , einer der international führenden Spezialisten für IT- und Datensicherheit, wurde in der Studie “ISG Provider Lens? Cyber Security – Solutions & Services Report Germany 2020” als Leader im Segment Data Leakage/Loss Prevention ausgezeichnet. Mit dem Report unterstützt die Information Services Group (ISG) IT-Entscheider dabei, ihre begrenzten IT-Security-Budgets bestmöglich einzusetzen.

Für die Vergleichsstudie untersuchten die Analysten Cybersecurity-Anbieter aus fünf Märkten, unterschieden nach Security Solutions und Security Services. Zu den Security Solutions zählen Softwareanbieter für Identity & Access Management (IAM) und Data Leakage/Loss Prevention (DLP). Die Security Services umfassen Dienstleistungen zu Strategic Security, Technical Security und Managed Security.

DriveLock als strategischer Meinungsführer identifiziert

Die ISG hat DriveLock als Leader und somit als strategischen Taktgeber und Meinungsführer im DLP-Markt identifiziert. Mit der DriveLock Zero Trust-Plattform bietet DriveLock eine Lösung an, die sowohl im Kundenunternehmen betrieben als auch als Managed Security Service aus der Cloud bezogen werden kann. Mit Hilfe von DriveLock werden sensible Unternehmensdaten geschützt.

“Auf dem international geprägten DLP-Markt nimmt DriveLock durch seine Devise “Made in Germany” einen besonderen Platz ein”, sagt Frank Heuer, Manager Advisor von ISG. “Zudem genießt das Unternehmen durch seine Garantie “ohne Backdoor” ein hohes Maß an Vertrauen bei den Anwendern.”

“Die Digitalisierung und der exponentielle Anstieg von Schadsoftware und Cyberangriffen machen Unternehmen verwundbar”, stellt DriveLock-CEO Anton Kreuzer fest. “Bei DriveLock setzen wir konsequent auf mehrschichtige und ganzheitliche Security-Lösungen, um aktuellen Herausforderungen zu begegnen und Sicherheitslücken zu schließen.”

Weitere Informationen und die komplette Studie finden Sie hier.