Auszubildende verstärken erstmals das Team der Scalefree International GmbH

Zum 1. September starteten zwei Auszubildende als Kauffrauen für Büromanagement bei der Scalefree International GmbH. Das Hannoveraner Unternehmen ist stolz sich nun Ausbildungsbetrieb nennen zu können und freut sich darüber die zukünftigen Fachkräfte willkommen zu heißen.

In den kommenden Jahren werden die beiden Auszubildenden die Prozesse der Büroorganisation kennenlernen und dabei auch in die einzelnen Abteilungen wie HR/Recruiting, Controlling/Buchhaltung und vieles mehr eintauchen. Die Auszubildenden ergänzen das Nachwuchsteam um 10 Werkstudenten:innen und Praktikanten:innen und werden Scalefree tatkräftig unterstützen.

An ihren Einführungstagen erhielten die Nachwuchskräfte erste Einblicke in die Struktur des Unternehmens. Sie erfuhren viel Wissenswertes über die Organisation und lernten bereits einige Ihrer neuen Kollegen:innen kennen.

“Ein weiterer Meilenstein im Ausbau unseres Unternehmens ist mit dem Start unserer Auszubildenden erreicht worden. Wir freuen uns nun auch intern Fachkräfte im dualen System ausbilden zu dürfen. Jetzt geht es daran qualitativ hochwertig auszubilden mit dem Ziel die beiden Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss als qualifizierte Fachkräfte übernehmen zu können.” so Christof Wenzeritt CEO der Scalefree International GmbH über den Schritt zum Ausbildungsbetrieb.

Die Scalefree International GmbH bietet neben Ausbildungsplätzen auch Praktika und Werkstudentenstellen an. Die Förderung junger Talente wird hier großgeschrieben und Bewerbungen und Anfragen sind immer willkommen über die Website scalefree.com/career oder direkt per E-Mail an careers@scalefree.com.

Die Scalefree International GmbH, 2016 von Michael Olschimke und Dan Linstedt mit Sitz in Hannover gegründet, ist ein Beratungsunternehmen im Bereich der Business Intelligence, das Ihr Unternehmen in allen Fragen rund um Data Warehousing, Automatisierung, Datentransformation und vieles mehr unterstützt. Scalefree führt Ihr Unternehmen mit kompetenter Beratung und Schulung auf den Weg zu einer skalierbaren, effizienten und zukunftssicheren Dateninfrastruktur. Scalefree bietet Workshops, Proof of Concepts oder Implementierungsprojekte einer neuen Technologie oder einer kompletten Überarbeitung Ihrer Datenstrukturen und Prozesse.

Scalefree steht für Data Vault 2.0, ein von Dan Linstedt entwickeltes Business Intelligence System, das mit Ihrem Datenbedarf mitwächst, ohne an Grenzen der Skalierung zu stoßen.