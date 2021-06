Autofamilie Marnet erwirbt Wohnmobilhändler Rehorn aus Oberkleen

Die Autofamilie Marnet, mit 12 Standorten im Rhein-Main-Gebiet, erwirbt den Wohnmobilhändler und -vermieter Rehorn aus Oberkleen. Ziel von Marnet ist es, das Angebot rund um die Mobilität auszuweiten. Für beide Parteien erweist sich diese Kooperation als Glücksfall. Volker Rehorn, Geschäftsführer und Gesellschafter der Auto- und Freizeitmobile Rehorn GmbH ist in einem Alter, wo man ans Aufhören denkt. Eine Nachfolge innerhalb der Familie war nicht möglich. In Marnet, mit Hauptsitz in Königstein im Taunus, hat Volker Rehorn einen leistungsstarken und vertrauensvollen Partner gefunden. Marnet hat hierzu die Marnet Freizeitmobile GmbH gegründet und sowohl den Geschäftsbetrieb als auch die Immobilie und Ausstellungsfläche in Oberkleen erworben. Die Geschichte von Marnet reicht bis zur Gründung in das Jahr 1890 zurück.

Volker Rehorn und seine Ehefrau Marion Rehorn werden weiterhin im Unternehmen mitarbeiten und die Expansion unterstützen. Marnet plant zunächst die Erweiterung um einen Standort in Bad Camberg. Auch hier werden zukünftig Wohnmobile der Marke Bürstner verkauft und vermietet. Der Geschäftsführer Niels Marnet ist sicher, dass Volker Rehorn mit seinem Fachwissen hierbei eine wichtige Unterstützung sein wird.

Eingefädelt wurde der Deal durch die exact Beratung aus Wetzlar. Projektleitern Janine Schuff und der Geschäftsführer Dirk Olbrich hatten von Volker Rehorn den Auftrag erhalten, einen guten Partner für die Zukunft zu gewinnen. Mit Marnet ist dieser Schritt gelungen. Dirk Olbrich: ?Das ein familiengeführtes kleines Unternehmen einen so starken familiengeführten Partner gewinnen kann, ist eigentlich die Traumvorstellung einer Nachfolgelösung?. Volker und Marion Rehorn sind glücklich, aber auch gleichzeitig schwingt die Melancholie mit. Rehorn: ?Man gibt schon einen Teil von sich selbst ab.?

Die exact Beratung GmbH hat sich auf Lösungen der Nachfolgethematik in kleinen mittelständischen Unternehmen spezialisiert.

Seit 2007 betreibt die exact Beratung das Internetportal www.unternehmensboerse-hessen.de zur Vermittlung von Unternehmensverkäufen in Hessen.

Kontakt:

Marnet Freizeitmobile GmbH

Steinbruchstr. 1

35428 Langgöns

www.gude-camper.de

exact Beratung GmbH

Dirk Olbrich

Karl-Kellner-Ring 23

35576 Wetzlar

Fon +49(6441) 447998-0

www.exact-beratung.de

dirk.olbrich@exact-beratung.de