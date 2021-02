Autohaus Gotthard König GmbH erweitert die Geschäftsführung

Alexander Michalsky, 39 Jahre, ein Mann aus der Praxis und Eigengewächs mit König DNA im Blut verantwortet als Geschäftsführer Aftersales die Stärkung der Geschäftsfelder Werkstatt, Service und Qualität. Er verstärkt damit das bisher dreiköpfige Führungsteam um Dagmar König, Dirk Steeger und Roman Kerber. Die Verteilung der Managementverantwortung auf nun vier Schultern soll nachhaltig die Digitalisierung & Optimierung von Werkstatt-Leistungen und Prozessen nach vorne treiben. Weiterhin zählen der Ausbau der Profitcenter-Karosserie & Lack sowie alle Themen rund um Qualität & Kundenzufriedenheit zu seinen Verantwortungsbereichen.

„Den Schritt in die Geschäftsführung sehe ich als Bestätigung dafür, dass ich in meiner vorherigen Verantwortung als Prokurist einige Weichen richtig gestellt habe und die Zusammenarbeit beidseitig sehr gut funktioniert hat. Deshalb freue ich mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen, und nehme die mir übertragene Verantwortung mit großer Freude an. Ich beabsichtige in den mir überantworteten Bereichen in den nächsten Monaten weitere Projekte für eine tragfähige Zukunft unseres Unternehmens umzusetzen“, erklärt Alexander Michalsky.

„Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern wie Alexander Michalsky am 02.09.2002 seine Ausbildung zum KfZ.-Mechaniker bei uns startete. Das Gespräch mit ihm habe ich persönlich geführt und hatte von Anfang an das Gefühl: aus dem wird mal etwas. Das dies nun nach 19 Jahren mit einer Aufnahme in die Geschäftsführung gipfelt habe ich mir damals allerdings nicht vorstellen können. Alexander Michalsky ist für mich deshalb das Paradebeispiel für eine gelungene Nachwuchsförderung in unserem Unternehmen, und wir freuen uns sehr auf noch mehr frischen Wind und eine vertrauensvolle, intensivierte Zusammenarbeit mit ihm“, sagt Dagmar König.

Eckdaten zum beruflichen Werdegang von Alexander Michalsky:

– Start der Ausbildung am 02.09.2002 als Kfz. -Mechaniker,

– Nach erfolgreich absolvierter Weiterbildung im Januar 2006 wechselte er in den Bereich Service und wurde Serviceberater,?

– Im März 2013 wurde ihm die technische Leitung für die Marken Renault / Dacia übertragen,

– Im November 2017 übernahm er die markenübergreifende Serviceleitung des Unternehmens und wurde zum Prokuristen berufen,

– Mit dem Beginn des Jahres 2021 wurde er in die Geschäftsführung der Autohaus Gotthard König GmbH berufen.