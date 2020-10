AutoID-Verband AIM präsent auf der #WIOTtomorrow20

.

AIM, der AutoID-Verband, präsentiert sich vom 27.-28.10.2020 in Darmstadt auf der #WIOTtomorrow20!

Neuigkeiten aus Brüssel und den Technologie-Arbeitskreisen, Networking und mehr!

AIM wird erneut mit einem eigenen Stand auf der RFID & Wireless tomorrow 2020 präsent sein als Ansprechpartner für Stakeholder der AutoID-Branche. Der Verband wird über aktuelle Aktivitäten, wie beispielsweise die politische Arbeit innerhalb der EU zu Frequenzbandharmonisierungen oder Umsetzungsunterstützungen von Unternehmen bei spezifischen Direktiven, informieren und beraten.

AutoID-Technologien stärker gefragt denn je

?Wir als Verband gehen fest davon aus, dass AutoID-Technologien – und WIOT-Technologien im Besonderen – weiterhin nachgefragt werden und durch die Corona-Pandemie noch stärker in den Fokus zahlreicher Anwenderbranchen rücken werden. Tracking & Tracing oder Physical Distancing sind absolute Fokusthemen ? und Lösungen dafür basieren vollumfänglich auf AutoID-Technologien. Der Trend zur Automatisierung wird sich verstärken, die Robotik in zahlreichen Prozessen dabei noch stärker etabliert werden?, sagt AIM-D Geschäftsführer Peter Altes mit Blick auf die Top-Themen, die innerhalb des Verbandes bearbeitet werden.

Neues aus den Arbeitskreisen

Auf dem Kongress wird der AIM-Verband Neuigkeiten aus den zahlreichen Arbeitskreisen, wie beispielsweise dem AK IT-Sicherheit für AutoID-Technologien oder dem AK Sensorik berichten. Experten der Mitgliedsunternehmen treiben in den Arbeitskreisen die Entwicklung von Technologien, Lösungen und Standardisierungsumsetzungen voran.

?RFID & Wireless IoT tomorrow setzt Ausrufezeichen für den Messestandort Deutschland!?

Für den Verband und die Mitglieder ? Unternehmen aus allen Bereichen der AutoID-Technologien ? sind Messen und Kongresse ein wichtiges Element, um Kontakte zu knüpfen, Neuigkeiten zu präsentieren, Netzwerke zu pflegen und Geschäfte anzubahnen. Die zahllosen abgesagten Veranstaltungen in den vergangenen Monaten haben die Branche stark beeinträchtigt. Umso wichtiger, so Peter Altes, ist die Signalwirkung, die von der ?echten? RFID & Wireless IoT tomorrow 2020 ausgeht: ?Der Verband ? und auch ich persönlich ? finden es großartig und vorbildhaft, dass das Organisationsteam den Mut und die Kraft aufbringt, in dieser herausfordernden Zeit die RFID & Wireless IoT tomorrow 2020 Corona konform auf den Weg zu bringen. Das ist ein sehr wichtiges Signal, dass über die Grenzen der AutoID-Branche Wirkung entwickeln kann. Die Realisierung des Kongresses ist ein großer Beitrag für die Stärkung des Messestandorts Deutschland.”

Seien Sie dabei, wenn die RFID & Wireless IoT tomorrow 2020 Ihre Tore öffnet

Besuchen Sie den AIM-Stand (#4) am 27. und 28. Oktober LIVE! Wir freuen uns darauf, Sie im darmstadtium begrüßen zu dürfen.

Der Ticket Shop ist geöffnet, buchen Sie noch heute Ihr Ticket für die RFID & Wireless IoT tomorrow 2020 LIVE.

AIM sowie die auf der RFID & Wireless IoT tomorrow 2020 präsenten Mitglieder und Partner freuen sich auf Ihren Besuch!

Weitere Infos: info@aim-d.de

* Abkürzungen: RFID: Radiofrequenz-Identifikation; NFC: Near Field Communication; RTLS: Real-Time Locating Systems; ORM: Optical Readable Media (Barcode, 2D Code, OCR u.a.); QR: Quick Response Code; OCR: Optical Code Recognition.

AIM-D e.V. (kurz: AIM) mit Sitz in Lampertheim (Süd-Hessen) ist der führende Industrieverband für Automatische Datenerfassung, Identifikation (AutoID) und Mobile IT-Systeme. Der Verband fördert den Einsatz und die Standardisierung von AutoID-Technologien und -Verfahren. Technologien wie RFID, NFC, Barcode, zweidimensionale Codes, industrielle Sensorik und RTLS (Real-Time Location Systems) werden gleichermaßen gefördert. AIM repräsentiert über 120 Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. AIM-Mitglieder sind Unternehmen aller Größenordnungen, die Technologien und Produkte, Systeme und Dienstleistungen anbieten. Dazu gehören auch eine Reihe von Universitäts- und Forschungsinstituten sowie andere Verbände. Unter dem Dach von AIM Global und AIM Europe unterstützt AIM die globale Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitglieder – derzeit über 400 Unternehmen in nahezu 40 Ländern!