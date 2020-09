Automation von A(TLAS) bis Z(ustellnachweis) mit ShipERP

Eine automatisierte Steuerung von Versand- und Zollabwicklungsprozessen, direkt aus dem SAP? System heraus, erfordert eine smarte Vernetzung mit allen relevanten Akteuren und KEP-Dienstleistern im Versanduniversum, die Tarifevergleiche und Echtzeitinformationen ermöglicht. Darüber hinaus bedarf es einer von der deutschen Zollbehörde zertifizierten ATLAS-Schnittstelle, über die Exporte angemeldet?sowie Entscheidungen und Status-Informationen empfangen werden können.

ShipERP integriert alle Funktionalitäten rund um die Versand- und Zollabwicklung in die gewohnte SAP-Oberfläche ?? von ATLAS bis Zustellnachweis. Außerdem bietet die Lösung Spezialfunktionen für Transport & Versand an und ermöglicht Automatisierung sowie Kostenersparnisse entlang der gesamten Prozesskette.

Wie der Lieferservice auf eine zukunftssichere Basis gestellt und von den mehr als 250 vorgefertigten Schnittstellen ? von amazon bis UPS ? der nahtlos SAP-integrierten Lösung profitiert werden kann, präsentieren die SAP-Experten von MEHRWERK im Live Webinar: “Automatisierte Versand- und Zollabwicklung in SAP ECC & S/4HANA” am 15. Oktober 2020. Interessenten/innen können sich hier kostenfrei registrieren: [Informationen & Registrierung zum Live Webinar]

