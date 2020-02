Automatisiertes Testing: Perfecto by Perforce integriert Lösung mit Katalon Studio

Perfecto by Perforce integriert seine Lösung mit Katalon Studio. Durch die Zusammenarbeit können Testteams einen höheren Grad an Testautomatisierung erzielen und gleichzeitig ihre Software in der Perfecto-Test-Cloud mit Endgeräten und Browsern testen. Perfecto by Perforce zählt zu den Marktführern für cloudbasierte automatisierte Testlösungen für mobile Endgeräte und Webanwendungen.

Katalon Studio ist eine Testautomatisierungslösung für Web- und mobile Apps. Sie ermöglicht es Teams, automatisierte Testskripte anzufertigen, ohne dafür Code erstellen zu müssen. Während die Lösung den Bedarf bezüglich der Testerstellung abdeckt, stellt Perfecto die für das Testen erforderlichen Geräte und Browser sowie Möglichkeiten zur Fehleranalyse und hochskalierbare Automatisierung bereit. Zudem ergänzt Perfecto Katalon auch durch die umfassende Abdeckung des Testautomatisierungsprozesses sowie die Skalierbarkeit, Analysefunktionen und Stabilität, die für ein erfolgreiches Arbeiten der Testteams entscheidend sind.

Gerade für Teammitglieder mit unterschiedlichen Kompetenzniveaus profitieren Teams von Tools zur Testerstellung wie Katalon. Doch dies sind nicht die einzigen Lösungen, die sie benötigen: Perfecto bietet daher eine umfassende und robuste Testplattform, um die Tests durchzuführen und die Testautomatisierung in wertvolle und vertrauenswürdige Informationen umzuwandeln. Teams, die sich nur auf die Testerstellung konzentrieren ? ohne im Rahmen ihrer Automatisierungsstrategie auch auf andere Testtechnologien zurückzugreifen ? laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten.

?Katalon Studio ist eine der führenden kostenlosen Lösung für die automatisierte Testerstellung. Sie hilft Fachanwendern, die Testautomatisierung für Mobil- und Web-Apps zu verbessern?, erläutert Eran Kinsbruner, Chief Evangelist von Perfecto by Perforce: ?Mit der neuen Katalon-Integration kommen Perfecto-Kunden in den Genuss einer End-to-End-Lösung für Continuous Testing mit automatisierter Testerstellung für nativ mobile Apps, Web-Apps sowie hochskalierte Softwareausführung in unterschiedlichsten Regionen und intelligenter Berichterstellung inklusive Fehleranalyse.?

Weiterführende Informationen

Katalon ist die neueste in einer langen Reihe von Integrationen in das bestehende Perfecto-Portfolio. Sie unterstützt Anwender unabhängig von ihrem Kompetenzniveau bei der Testerstellung und hilft ihnen so dabei, ihren Beitrag zu den Continuous-Testing-Aktivitäten ihres Unternehmens zu leisten.

Weitere Informationen zur Katalon-Integration finden sich hier.

