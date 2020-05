Automatisierungsmöglichkeiten mit hyperMILL? im virtuellen Messeauftritt

Als Corona-bedingten Messeersatz veranstaltet der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken vom 15. bis 19. Juni 2020 die METAV Web-Sessions unter dem Motto ?Let?s talk about innovation?. CAD/CAM-Hersteller OPEN MIND nimmt mit einem Vortrag am 17. Juni 2020 um 16:00 Uhr teil.

Unter dem Motto ?Automation in der digitalen Fertigung? sprechen Claudio Jorio, Director Sales DACH & Global Resellers, und Rico Müller, Project Manager CAD/CAM Automation bei OPEN MIND Technologies AG, über das hyperMILL? Automation Center. Durch die Standardisierung und Automatisierung von Programmierprozessen können aktuelle Herausforderungen wie sinkende Stückzahlen, Individualisierung von Produkten, Fachkräftemangel, sowie die effizientere Bearbeitung von Bauteilen durch dynamischere Maschinen und Werkzeuge besser bewältigt werden. Zu der auf 200 Teilnehmer begrenzten Web-Session kann man sich unter https://de.industryarena.com/websessions/metav anmelden.

Die OPEN MIND Technologies AG zählt weltweit zu den gefragtesten Herstellern von leistungsfähigen CAM-Lösungen für die maschinen- und steuerungsunabhängige Programmierung.

OPEN MIND entwickelt bestens abgestimmte CAM-Lösungen mit einem hohen Anteil an einzigartigen Innovationen für deutlich mehr Performance – bei der Programmierung sowie in der zerspanenden Fertigung. Strategien wie 2,5D-, 3D-, 5-Achs-Fräsen sowie Fräsdrehen und Bearbeitungen wie HSC und HPC sind in das CAM-System hyperMILL? integriert. Den höchstmöglichen Kundennutzen realisiert hyperMILL? durch das perfekte Zusammenspiel mit allen gängigen CAD-Lösungen sowie eine weitgehend automatisierte Programmierung.

Weltweit zählt OPEN MIND zu den Top 5 CAD/CAM-Herstellern, laut “NC Market Analysis Report 2020” von CIMdata. Die CAD/CAM-Systeme von OPEN MIND erfüllen höchste Anforderungen im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau, in der Automobil- und Aerospace-Industrie sowie in der Medizintechnik. OPEN MIND engagiert sich in allen wichtigen Märkten in Asien, Europa und Amerika und gehört zu der Mensch und Maschine Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen unter www.openmind-tech.com.