AutoStore führt Router ein: Bahnbrechende Produktivitätssoftware löst Herausforderungen bei der Auftragsabwicklung im E-Commerce

AutoStore, das norwegische Unternehmen für Robotertechnologie, gab gestern die Markteinführung von Router bekannt, einer neu entwickelten Software-Plattform für sein hochverdichtetes Lager- und Kommissioniersystem, bei dem Behälter wie in einem großen Würfel via Roboter übereinandergestapelt werden. Router steigert die Produktivität und Effizienz der eingesetzten Roboter um bis zu 40%.

?Die Einführung von Router hätte in unserer Branche nicht zu einem entscheidenderen Zeitpunkt kommen können. Diese revolutionäre Software, die allen AutoStore-Betreibern zur Verfügung steht, wird die Systemlandschaft für die Auftragsabwicklung zu einem Zeitpunkt verändern, an dem die Fähigkeit zur schnellen Anpassung alles bedeutet ?, sagte Karl Johan Lier, CEO von AutoStore. ?Wir wissen, wie wichtig es ist, zukünftige Herausforderungen zu antizipieren. Diese Pandemie hat uns gezeigt, dass der stationäre Einzelhandel und der E-Commerce-Markt niemals mehr so sein werden wie zuvor. Mit dem herannahenden Black Friday und der bevorstehenden Weihnachtszeit benötigen Lagerhäuser und Micro-Fulfillment-Center die Flexibilität und Hochgeschwindigkeitseffizienz, die Router bieten kann. Wir freuen uns, Ihnen die größte Entwicklung in der AutoStore-Geschichte seit Jahren vorstellen zu können.”

Basierend auf über 20 Jahren Erfahrung, Forschung und Entwicklung ist Router eine disruptive Technologie, die in jedem AutoStore-System implementiert werden kann, egal ob es sich um ein großes Distributionszentrum oder ein Micro-Fulfillment-Center innerhalb eines Geschäftes handelt. Dies unterstreicht die Flexibilität, die ein Kennzeichen der AutoStore-Technologie ist. Durch die Anschaffung dieser neuen Software-Plattform können Betreiber den Gesamtdurchsatz in ihrem System um das bis zu Vierfache verbessern.

Der Router verwendet ausgefeilte Computeralgorithmen, um für jeden AutoStore-Roboter kontinuierlich den effizientesten Weg für die Ein- und Auslagerungen innerhalb des Grids in Echtzeit zu berechnen. Jede Sekunde analysiert und passt sich die fortschrittliche Software dynamisch an betriebliche Änderungen an, beschleunigt den Abwicklungsprozess und sorgt für einen kontinuierlich optimierten Ablauf der Auftragserfüllung. Auf diese Weise ist das System in der Lage, sich ständig ändernde Ereignisse außerhalb des Grids zu verarbeiten und sich an diese anzupassen, z. B. neue Bestellungen, Auftragsstornierungen und die Leistung der Mitarbeiter in der Auftragsabwicklung.

?Dieses Jahr hat uns alle bei AutoStore gelehrt, uns schnell auf neue Situationen einzustellen mit dem Fokus auf Innovationen”, sagte Carlos Fernandez, Chief Product Officer bei AutoStore. ?Das hat Jahre gedauert, aber die neue Software war noch nie so notwendig wie jetzt. Der Router ist hocheffizient und bietet mehr Flexibilität. Er wurde entwickelt, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden – unabhängig davon, was die Zukunft bringen wird.

Der Router wurde am Hauptsitz des Unternehmens in Norwegen entwickelt und ist ab sofort weltweit verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://autostoresystem.com/router.

AutoStore, gegründet 1996, ist eine Roboter-Technologie Firma, die die Cube Storage Automation; die dichteste, existierende Lagertechnik erfunden hat und ständig weiterentwickelt. Unser Fokus ist, Software und Hardware mit den menschlichen Fähigkeiten zu kombinieren, um die Zukunft effizienter Läger weiterzuentwickeln. Die Firma ist mit mehr als 500 Installationen in 30 Ländern in einer Vielzahl von Industrien und Branchen vertreten. Alle Vertriebs-, Design-, Installationsaktivitäten werden durch ein Netzwerk qualifizierter Integratoren durchgeführt, die unsere Partner sind. Unser Hauptquartier ist in Nedre Vats, Norwegen, und wir haben Niederlassungen in USA, UK, Deutschland, Frankreich und Japan.

Weitere Informationen:

Autostoresystem.com