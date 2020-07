AutoStore-Online-Seminar: Order Fulfillment im Einzelhandel neu definiert

Das E-Commerce-Marktvolumen hat im ersten Halbjahr 2020 neue Höchstwerte erreicht. Dabei ist vor allem die Online-Nachfrage nach Lebensmitteln und anderen Gütern des täglichen Bedarfs gestiegen. Aber auch Bekleidung und Schuhe waren insbesondere im zweiten Quartal 2020 stark nachgefragt. Die In-Store Micro-Fulfillment Lösung von AutoStore ermöglicht Einzelhändlern vom steigenden Umsatz im Online-Handel zu profitieren und gleichzeitig das stationäre Geschäft durch neue Einkaufserlebnisse und 24/7-Abholservices oder Lieferdienste nach dem Click&Collect-Prinzip zu bereichern.

Welche Strategien verfolgt der Einzelhandel, um in Zukunft am wachsenden E-Commerce-Geschäft zu profitieren und mehr Online-Bestellungen abwickeln zu können? Welche Anforderungen müssen Micro-Fulfillment-Center heute erfüllen? Wie lassen sich Online-Bestellungen mit dem stationären Filialgeschäft verbinden und dabei die wachsende Nachfrage nach einer kontaktlosen Abholung oder Lieferung effizient umsetzen?

Auf diese und weitere Fragen geht das von AutoStore am 28. Juli 2020 um 15 Uhr organisierte Online-Seminar ein und zeigt, welche Vorteile das platzsparende Lagersystem als flexible In-Store Lösung für Micro-Fulfillment für den Einzelhandel bietet. Interessierte können sich dafür kostenlos unter https://app.livestorm.co/autostore/autostore-order-fulfillment-im-einzelhandel-neu-definiert registrieren und dann live dabei sein und Fragen stellen oder sich die Aufzeichung im Nachgang des Webinars ansehen.

Peter Bimmermann, Business Development Manager for DACH and Eastern Central Europe und Geschäftsführer AutoStore System GmbH, Deutschland, erklärt dazu: ?Die Art wie wir einkaufen, hat sich mit den Auswirkungen von COVID-19 verändert. Dem sollte sich das Order Fulfillment anpassen. Wir beobachten, dass immer mehr Einzelhändler nach Automatisierungslösungen suchen. In dem Online-Seminar möchten wir zeigen, wie AutoStore in einen Automatisierungsplan passt und welche Vorteile platzsparendes In-Store Micro-Fulfillment für Einzelhandelsunternehmen bietet.?

AutoStore hat seit über 20 Jahren den Lagerraum und das Order Fulfillment neu definiert. Vom klassischen Lager bis zum In-Store-Micro Fulfillment, AutoStore kann die Lagerkapazität auf gleicher Fläche um das Vierfache und die Leistung um das Zehnfache erhöhen. Das modulare Design ist perfekt für zukünftige Erweiterungen und passt sich dem Geschäftserfolg an.

https://autostoresystem.com/redefine/de/

AutoStore, gegründet 1996, ist eine Roboter-Technologie Firma, die die Cube Storage Automation; die dichteste, existierende Lagertechnik erfunden hat und ständig weiterentwickelt. Unser Fokus ist, Software und Hardware mit den menschlichen Fähigkeiten zu kombinieren, um die Zukunft effizienter Läger weiterzuentwickeln. Die Firma ist mit rund 500 Installationen in 30 Ländern in einer Vielzahl von Industrien und Branchen vertreten. Alle Vertriebs-, Design-, Installationsaktivitäten werden durch ein Netzwerk qualifizierter Integratoren durchgeführt, die unsere Partner sind. Unser Hauptquartier ist in Nedre Vats, Norwegen, und wir haben Niederlassungen in USA, UK, Deutschland, Frankreich und Japan.

Weitere Informationen:

Autostoresystem.com