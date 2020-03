AVA Software Spezialist COSOBA etabliert neue Geschäftsfelder und wächst um 25 %

COSOBA – Die edle Softwareschmiede aus dem hessischen Darmstadt ? beschließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatzsprung von 25 % gegenüber dem Vorjahr und blickt optimistisch in das neue Jahr. Bereits im Januar 2020 ist man wieder auf Rekordkurs und freut sich über den höchsten Monatsumsatz in der Unternehmensgeschichte.

Die Premium AVA Software AVA.relax ist mittlerweile nahezu flächendeckend in Deutschland vertreten. Andreas Malek, Geschäftsführer und Inhaber führt den Erfolg des Unternehmens gleich auf mehrere Punkte zurück.

AVA.relax wird seit einigen Jahren mit einem Spezialaufsatz entwickelt, der neben der klassischen AVA einen Schwerpunkt in der Bauschadensbegutachtung hat. Verfahren zur Zeitwertermittlung in Verbindung mit den Preisanteilen des STLB-Bau von Dr. Schiller und Partner ermöglichen dem Schadensgutachter zuverlässige Kostenaussagen zur Einordnung von Bauschäden.

Neben dem klassischen AVA Procedere mit diversen Microsoft Office Integrationen und Schnittstellen bietet AVA.relax folgende Zusatzentwicklungen, die bei den meisten handelsüblichen AVA Produkten fehlen:

Bauzeitenplaner mit Baukosten- und Bauzeitencontrolling

Bautagebuch mit mobiler App zur Nutzung auf der Baustelle

Raum- und Gebäudebuch zur Verwaltung größerer Baumaßnahmen

BIM und direkte Verzahnung von CAD mit IFC-Schnittstelle

Mit der neuesten Version hat COSOBA nun auch das europäische Ausland im Blick, bereits seit einiger Zeit hat man die ÖNORM für den Österreichischen Bausoftwaremarkt integriert. ?Wir haben aktuell einige Entwicklungen für den norditalienischen Markt abgeschlossen, die insbesondere für Architekten und Bauplaner in Südtirol von großem Interesse sind.? so GF Andreas Malek. In dieser Region wird häufig zweisprachig ausgeschrieben (Italienisch / Deutsch), für öffentliche Ausschreibungen wurde das Richtpreisverzeichnis Südtirol 2020 sowohl für den Hochbau als auch für den Tiefbau integriert.

Auch in Sachen GAEB, insbesondere zum neuen Verfahren zum Austausch von Rechnungen, ist man auf aktuellem Stand. COSOBA empfiehlt vor der Anschaffung einer AVA Software einen ausführlichen Test. Unter www.cosoba.de finden Interessierte die aktuellen Version zum Ausprobieren. Vor dem Testbetrieb sollte man sich die Software ausführlich präsentieren lassen, dann gehen die ersten Schritte wesentlich leichter von der Hand.