Avanquest liefert Spiele-Nachschub für den X-Max-Lockdown

Rechtzeitig zum Jahresausklang präsentiert Avanquest neue PC-Spieletitel, die sowohl Kinder ab Schulalter (Pax Nova und The Sojourn) als auch Jugendliche ab 12 Jahre (Transient) für die stille Zeit daheim einige Zeit fesseln dürften. Ohne weitere Umschweife daher gleich direkt zu den drei digitalen Games-Perlen?

Pax Nova (29,99 EUR / 32.90 SFR)

Ein rundenbasiertes Science-Fiction-Globalstrategiespiel, in welchem der Spieler bzw. die Spielerin das Schicksal einer von mehreren Fraktionen bestimmt. Zu entdecken gibt es neue Welten und neue Sternensysteme, die sowohl spannende Geheimnisse als auch neue Gefahren beherbergen. Zum Plot: Die Menschheit ist durch Umweltverschmutzung und Krieg an sich selbst gescheitert. Nach einem Jahrhundert der politischen Spannung und zahlloser bewaffneter Konflikte, ist die Erde am Rande der Unbewohnbarkeit. Eine Botschaft aus den Tiefen des Weltalls rät uns, den sterbenden Planeten zu verlassen und von neuem zu beginnen. Durch die Besiedlung von Eos wird die Ära von „Pax Nova“ eingeläutet. Aber wird dies genug sein, um die Menschheit zu retten? Der Spieler kann riesige Städte erbauen und seinen Einfluss durch effiziente Diplomatie erweitern, oder sich für den Kampf zu Land und im Weltall rüsten. Die epische Weltallinszenierung hat Klasse und bietet Spannung für viele Tage und Wochen, die es dank Lockdown zu überbrücken gilt. Dann heißt es: Entdecke die Geheimnisse von Eos, erfülle Missionen, errichte Weltraumbasen und Außenposten! Was man halt so tut, wenn man daheim mit der Familie eingesperrt wird?

– Einzigartige Siegbedingungen für jeden Spieler

– Einheiten- und Raumschiffindividualisierung

D: https://shop.kochmedia.com/shop/de_DE/productdetail.html?&id=1059223

CH: https://shop.kochmedia.com/shop/de_CH/productdetail.html?&id=1059223

The Sojourn (24,99 EUR / 27.50 SFR)

The Sojourn ist ein denkanstoßendes First-Person-Puzzlespiel, in dem der Spieler Parallelwelten aus Licht und Finsternis durchquert und die Kulissen der Realität durchschauen muss. Eine klassische Story rund um Licht und Finsternis: Das spielende Wesen wird in ein wundervolles und makelloses Land hineingeboren, doch der Schein trügt. Durch jede noch so kleine Ritze bahnt sich die Finsternis ihren Weg und wird mehr und mehr zum Nährboden der Realität. Ziel des Spiels: Schau dir die Schatten deiner Welt genau an und enthülle ein verborgenes Geheimnis. Mach dich auf in die zauberhafte Welt von The Sojourn und meistere mittels einer Vielzahl an einzigartigen Puzzles zugleich auch die Herausforderungen des Lebens, die deine Sicht auf die Realität verändern werden. Genieße 4 grandiose Spielkapitel, die jeweils mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre und ihrem ganz eigenen Stil aufwarten.

– Erkunde 4 aufwändig erschaffene Kapitel mit individuellen Stilen und Atmosphären

– Bring Licht ins Dunkel und enthülle die Hindernisse, die The Sojourn für dich bereithält

– Entdecke eine mitreißende Story rund um Licht, Finsternis und Realität

– Dutzende knifflige Puzzle

D: https://shop.kochmedia.com/shop/de_DE/productdetail.html?id=1061867

CH: https://shop.kochmedia.com/shop/de_CH/productdetail.html?id=1061867

Transient (19,99 EUR / 21.90 SFR)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

Von den Machern von CONARIUM und der DARKNESS WITHIN-Reihe folgt als neuester Titel das PC-Spiel ?Transient?, ein Cyberpunk-Thriller nach Lovecraft-Art: In einer fernen, postapokalyptischen Zukunft leben die letzten verbliebenen Menschen in einer umschlossenen Zitadelle, die den Namen Domed City Providence trägt und geschaffen wurde, um in der unwirklichen Umgebung überleben zu können. In dieser letzten Zuflucht der Menschheit stößt Randolph Carter, ein Mitglied der berüchtigten Hacker-Gruppe ODIN, zufällig auf die schreckliche Wahrheit, die seinen Verstand auflösen und seine Existenz infrage stellen könnte. Die Unreal Engine 4 sorgt in TRANSIENT für herausragende Grafik und damit für eine packende Geschichte und ein mitreißendes Spielerlebnis. Man sollte sich nicht entgehen lassen, wie der Phantasy-Schriftsteller H.P. Lovecraft in Transient als Cyberpunk auftritt!

– Tauche tief ein in die obskure, dystopische Welt und klammere dich an deinen Verstand, während du rätselhafte Netzwerke erkundest

– Durchquere reale und künstlich erschaffene Welten, um herauszufinden, was vor sich geht

– Unheilvolle und zugleich farbenfrohe Grafik mit der Unreal Engine 4

– Beklemmender atmosphärischer Soundtrack

D: https://shop.kochmedia.com/shop/de_DE/productdetail.html?id=1061867

CH: https://shop.kochmedia.com/shop/de_CH/productdetail.html?id=1061867

Systemvoraussetzungen:

Pax Nova:

Plattform: PC

Betriebssystem: Windows 8/10 (64-Bit)

Grafikkarte: 1 GB NVIDIA GeForce GTX 460 oder vergleichbar

Zusatz: 3,0 GHz Intel Core i3 oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Steam-Registrierung/Konto erforderlich, dazu wird eine Internetverbindung benötigt.

The Sojourn:

Plattform: PC

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64-Bit)

Empfohlen: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Quad-core Intel / AMD 2.5 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD R9 290X

DirectX: Version 11

3 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusatz: Windows 7 SP1 64-Bit

Prozessor: Quad-core Intel / AMD 2.5 GHz

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 470 / AMD Radeon 6870 HD

DirectX: Version 11

3 GB verfügbarer Speicherplatz

Epic-Registrierung/Konto erforderlich, dazu wird eine Internetverbindung benötigt.

Transient:

Plattform: PC

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64-Bit)

Empfohlen: Windows 7 64-bit oder aktueller

Prozessor: 3.50GHz Intel Core i5-4690K oder AMD FX-9370

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R7 370

DirectX: Version 11

8 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusatz: Windows 7 64-Bit oder aktueller

Prozessor: 3.60GHz Intel Core i3-4160

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 480/570/670, ATI Radeon HD 5870/5850

DirectX: Version 11

8 GB verfügbarer Speicherplatz

Steam-Registrierung/Konto erforderlich, dazu wird eine Internetverbindung benötigt.

Avanquest ist ein weltweit führender Softwareverlag mit Niederlassungen in Europa und Nordamerika und vermarktet sein Repertoire aus eigener Entwicklung wie auch von renommierten Technologiepartnern über verschiedene Kanäle wie Einzel- und Fachhandel, Onlineshops und Direktvermarktung. Avanquest wendet sich mit seinen Programmen (z.B. Bildbearbeitung, CAD, DTP und Web-Design, Office, Tuning- und Systemtools, Security, Privacy, Spiele) dabei an Endkonsumenten wie auch Geschäftskunden.

Avanquest, hervorgegangen aus dem 1984 in Paris gegründeten Unternehmen BVRP und heute Teil der französischen Claranova-Gruppe, wird als Aktienunternehmen seit Dezember 1996 an der Euronext (ISIN FR0004026714) gehandelt. Mehr über die deutschsprachigen Softwareprodukte von Avanquest erfahren Sie unter www.avanquest.com/Deutschland, weitere Informationen über unser Unternehmen sowie das Mutterhaus Claranova finden Sie unter http://www.avanquest.com/Deutschland/corporate/unternehmen/