AVerMedia bringt Live-Streamer NEXUS und MIC 330 auf den Markt, ein 6-Spur-Audiomischpult/Kontrollzentrum und ein dynamisches XLR-Mikrofon

AVerMedia Technologies, Inc. ein führender Anbieter von digitalen Audio- und Videoprodukten, gab heute die Markteinführung des Live Streamer NEXUS und des Live Streamer MIC 330 bekannt, welche die neuesten Ergänzungen zum AverMedia-Ökosystem sind. Ein revolutionäres Audio-Mischpult/Kontrollzentrum für die Erstellung von Live-Inhalten auf YouTube, TikTok oder anderen Streaming-Plattformen und ein dynamisches Mikrofon, das Kreativen hilft, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen.

Der Live Streamer NEXUS ist ein 6-Spur-Audiomixer mit drei physikalischen Eingängen (Optical, Line-In und XLR) und drei virtuellen Spuren, welche auf dem Streaming-PC geroutet werden können. Ein eingebauter Verstärker und Audioprozessor ermöglicht es den Ersteller, seinen XLR-Mikrofoneingang auf den bestmöglichen Klang einstellen zu können. Mit Dual Mix können die Ersteller zwei unabhängige Audiomischungen steuern, eine auf ihrem Stream, eine in ihren Kopfhörern.

Das NEXUS-Bedienzentrum besteht aus einem 5-Zoll-IPS-Touchscreen und 4 dedizierten Funktionstasten. Zusammen mit der NEXUS-App können Anwender das Bedienfeld vollständig anpassen und so die volle Kontrolle über ihre Live-Streams erlangen. Szenenwechsel, Medienstart, Musiksteuerung oder die Anzeige von Zuschauerzahlen, Lautstärken und sogar das Auslesen von Live-Chats – NEXUS bringt allen Kreativen eine ganz neue Ebene der Kontrolle für alle Kreativen.

Die NEXUS-App hat beliebte Streaming- und Kreativsoftwares wie OBS, Streamlabs OBS, RECentral, YouTube, Twitch und Spotify integriert, wobei viele zukünftige Integrationen und neue Funktionen, welche über kostenlose Software-Updates hinzugefügt werden.

Audio ist König, besonders für Content-Ersteller während ihrer Live-Sessions. Das Live Streamer MIC 330, ein dynamisches XLR Mikrofon, das Content-Erstellern dabei hilft, die Stimme so gut wie möglich klingen zu lassen, sodass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Der eingebaute Pop-Filter bietet einen zusätzlichen Schutz, um störenden Geräusche herauszufiltern und die Ohren des Betrachters zu erfreuen.

In AVerMedias unermüdlichem Bestreben, Content-Erstellern die Werkzeuge an die Hand zu geben, welche sie benötigen, um ihre Inhalte zu verbessern und kühne Kreationen zu schaffen, hat AVerMedia das erste Audio-Mischpult/Steuerungszentrum seiner Art entwickelt, welches es dem Creator ermöglicht, die volle Kontrolle über seinen Live-Content-Kreation zu übernehmen sowie ein dynamisches XLR-Mikrofon in Broadcast-Qualität zu nutzen. Dies sind zwei Schlüsselelemente, die das AVerMedia-Studio und -Ökosystem zu einem umfassenderen Erlebnis machen und die kreativen Bedürfnisse des Creators besser erfüllen.

Produktverfügbarkeit und Preise

Der Live Streamer Nexus (UVP: 349,90 EUR) und der Live Streamer MIC 330 (UVP: 99,90 EUR) sind ab sofort verfügbar und können bei Amazon Deutschland bestellt werden.

