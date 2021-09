AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH bietet Immobilien in Dresden und Leipzig

Die Dresdner AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobiliengesellschaft GmbH (http://avestareal.de/) ist spezialisiert auf Kapitalanlagen und langfristige Verm?genssicherung. Der Kauf von Immobilien hat sich dabei als sichere und rentable Kapitalanlage bew?hrt – der Deutsche Immobilienmarkt boomt seit Jahren. AVESTA REAL verkauft daher ausgew?hlte, sanierte Immobilien, um ihren Kunden eine sichere Investition zu bieten.

Weswegen ist f?r AVESTA REAL die Immobilie eine gute Kapitalanlage?

Warum bietet AVESTA REAL Immobilien in Dresden und Leipzig?

Warum verkauft AVESTA REAL ausschlie?lich sanierte Eigentumswohnungen?

Mit welchen Kaufpreisen ist bei Immobilienanlagen zu rechnen?

WESWEGEN IST F?R AVESTA REAL DIE IMMOBILIE EINE GUTE KAPITALANLAGE?

Die AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH handelt seit mehr als zehn Jahren mit Immobilien und kennt den Markt genau. Die Immobilie hat sich dabei als guter Weg erwiesen, Erbschaften oder Ersparnisse langfristig und sinnvoll zu investieren, insbesondere da traditionelle Anlagem?glichkeiten wie Festgeld- oder Tagesgeldkonten derzeit so gut wie keine Zinsen abwerfen. Aktien oder Fonds unterliegen dem t?glichen, oft st?ndlichen Auf und Ab an den B?rsen, was f?r Privatinvestoren oft ein zu hohes Risiko darstellt. Insofern ist die Investition in eine Immobilie eine Anlagem?glichkeit, die viele auch weniger risikobereite Privatpersonen in Deutschland nutzen. Auch Profi-Anleger sch?tzen den Markt f?r Wohnimmobilien aufgrund seiner Stabilit?t.

WARUM BIETET AVESTA REAL IMMOBILIEN IN DRESDEN UND LEIPZIG?

Beide St?dte sind im Immobilienjargon sogenannte B-St?dte. Diese sind f?r Anleger aufgrund ihrer Gr??e und Demografie ?hnlich attraktiv wie die als A-St?dte bezeichneten Gro?st?dte Berlin, M?nchen, Stuttgart oder Hamburg, sind aber auch im Hinblick auf das Immobilienangebot weit weniger ?berteuert.

AVESTA REAL ber?cksichtigt bei der Auswahl der Immobilien, welche sie in ihr Angebot aufnimmt, wichtige Faktoren wie die wirtschaftlichen Perspektiven in der Region, die Bev?lkerungsentwicklung und den Leerstand bei Mietwohnungen. Denn allgemein gesagt gilt: Die Aussichten auf einen Wertzuwachs sind umso besser, je wachstumsst?rker der Standort ist. Die R?ume Dresden und Leipzig bieten all dies und sind f?r Kapitalanleger somit gute Immobilienstandorte.

WARUM VERKAUFT AVESTA REAL AUSSCHLIESSLICH SANIERTE EIGENTUMSWOHNUNGEN?

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich zwar viele Interessenten f?r einen Altbau begeistern, aber keine umfangreichen Bau- und Renovierungsarbeiten leisten wollen. Da insbesondere im Raum Dresden und Leipzig viele Altbauten zu finden sind, hat AVESTA REAL sich darauf spezialisiert, Altbauwohnungen instand zu setzen und die modernisierten Wohnungen als Kapitalanlage zum Verkauf anzubieten. F?r den K?ufer bieten sich so die Vorteile eines Altbaus mit den Annehmlichkeiten einer bezugsfertigen und zeitgem?? ausgestatteten Immobilie.

MIT WELCHEN KAUFPREISEN IST BEI IMMOBILIENANLAGEN ZU RECHNEN?

AVESTA REAL bem?ht sich stets um einen angemessenen Kaufpreis f?r Immobilien. Denn der Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage ist nur sinnvoll, wenn der Kaufpreis nicht ?berh?ht ist.

Einen Anhaltspunkt f?r einen angemessenen Kaufpreis bietet der sogenannte Mietpreismultiplikator. Er gibt an, wie viele Jahresnettokaltmieten erforderlich sind, um die Immobilie zu finanzieren. Dabei wird der Kaufpreis durch die Jahresnettokaltmiete geteilt und man erh?lt den Vervielf?ltiger, die Anzahl an Jahren, die es braucht, bis der Kauf der Immobilie amortisiert ist und die Kapitalanlage Gewinn abwirft. Die AVESTA REAL Beteiligungs- und Immobilien GmbH (http://avestareal.de/) verkauft keine Luxus-Lofts sondern strebt stets das optimale Verh?ltnis von Qualit?t und Preis an, um Wohnungen anzubieten, die f?r Jeden bezahlbar sind.