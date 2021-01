Avicanna bringt RHO Phyto™ Topical Gels in Kanada auf den Markt und leitet klinische Studien ein



– RHO Phyto Deep Tissue Gels werden zunächst auf der Online-Plattform Medical Cannabis by Shoppers Drug Mart erhältlich sein und im Februar 2021 in spezifische Einzelhandelskanäle expandieren.

– Beginn von präklinischen Arthrose-Studien in Kanada, zusätzlich zur Aufnahme der Produkte in die UHN MC-RWE-Studie, um die Wirksamkeit auf Schmerzen, Schlaf, Angst und Depression zu bewerten.

TORONTO, Jan. 28, 2021 – Avicanna Inc. („Avicanna“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Cannabinoid-basierten Produkten auf Pflanzenbasis konzentriert, freut sich, die Markteinführung der RHO Phyto Deep Tissue Gels (die „RHO Phyto Deep Tissue Gels“) über Medical Cannabis by Shoppers Drug Mart sowie über weitere Kanäle für den Gebrauch durch Erwachsene bekannt zu geben. Das Unternehmen freut sich außerdem, nach erfolgreichen In-vitro-Studien und der Aufnahme der Deep Tissue Gels in die Medical Cannabis Real World Evidence („MC-RWE“)-Studie den Beginn der präklinischen Osteoarthritis-Bewertungen bekannt zu geben. Die MC-RWE-Studie wird vom University Health Network („UHN“) geleitet und hat zum Ziel, die Wirksamkeit von medizinischem Cannabis auf Schmerzen, Schlaf und andere damit verbundene Komorbiditäten zu untersuchen.

Über die RHO Phyto Deep Tissue Gels

Die RHO Phyto Deep Tissue Gels kombinieren auf synergetische Weise natürliches Nelkenöl und Menthol mit Cannabinoiden und natürlichen Polyphenolen in fortschrittlichen Emulsionen, die für eine schnellere Absorption und tiefere Abgabe optimiert sind. Die RHO Phyto Deep Tissue Gel-Formulierungen sind außerdem für eine langfristige Haltbarkeit der Cannabinoide und eine genaue Dosierung mit kühlendem Gefühl und angenehmem Minzaroma ausgelegt. Die Deep Tissue-Technologie wurde von Avicannas Forschungs- und Entwicklungsteam entwickelt und optimiert. In den letzten 3 Jahren wurden die RHO Phyto Deep Tissue Gel-Formulierungen durch eine Reihe von präklinischen Studien validiert, in denen sowohl die Stabilität als auch die verbesserte Absorption in die tieferen Schichten der Haut nachgewiesen wurden.

Die Chance des Cannabis- und Pharmamarktes

Die Markteinführung der RHO Phyto Deep Tissue Gels kommt zu einer Zeit, in der Patienten und Verbraucher nach topischen Produkten auf Cannabinoidbasis suchen und es trotz der regulatorischen Änderungen im Oktober 2018 („Cannabis 2.0“) nur eine begrenzte Anzahl von topischen Produkten auf dem auf 3 Mrd. $ geschätzten kanadischen Cannabismarkt gab. In einem Cannabis-Report 2018 von Deloitte gaben 53 % der Nutzer an, dass sie angesichts der neuen Vorschriften topische Produkte ausprobieren würden. Darüber hinaus würden 79 % dieser neuen Nutzer gerne ein topisches Produkt zur potenziellen Schmerzlinderung verwenden.

Darüber hinaus schreitet die weitere klinische Entwicklung der RHO Phyto Deep Tissue Gel-Formulierungen voran, mit dem Ziel einer eventuellen Registrierung als rezeptfreie Arzneimittel in gesetzlich zulässigen Märkten zur Linderung lokaler, entzündungsbedingter Schmerzen. Die RHO Phyto Deep Tissue Gel-Produktlinie ist so konzipiert, dass sie mit den derzeitigen „Goldstandard“-Produkten wie Voltaren konkurrieren kann.

Der CEO von Avicanna, Aras Azadian, kommentierte: „Mit der Markteinführung unserer topischen Produkte in Kanada bestätigen wir weiterhin unsere wissenschaftlichen Fähigkeiten bei der Entwicklung, Optimierung und Kommerzialisierung von branchenführenden Produkten und sind äußerst optimistisch in Bezug auf ihr Potenzial auf dem kanadischen Markt. Darüber hinaus demonstrieren wir mit unseren jüngsten Ergebnissen und der Einleitung weiterer Studien weiterhin unser Engagement für unseren evidenzbasierten Ansatz. Als biopharmazeutisches Unternehmen auf Cannabinoid-Basis sind wir in der wirklich einzigartigen Lage, diese Produkte über Cannabis-Kanäle zu vermarkten, während wir parallel dazu Fortschritte in ihrer klinischen Entwicklung zu pharmazeutischen Medikamenten machen.“

Klinische Entwicklung –

Die RHO Phyto Deep Tissue Gels bauen auf bestehenden Erkenntnissen1,2 auf und sind so formuliert, dass sie eine synergistische Kombination aus Cannabinoid und anderen Wirkstoffen, einschließlich Beta-Caryophyllen, in einer topischen Formulierung zur Behandlung von entzündungsbedingten Gelenk- und Muskelschmerzen liefern. Um die potenzielle Wirksamkeit zu demonstrieren, wurden die Produkte in kanadischen präklinischen Studien auf ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von lokalisierten Schmerzen und Entzündungen, die durch Osteoarthritis verursacht werden, untersucht. Die Studien zielen auch darauf ab, die Wirksamkeit der RHO Phyto Deep Tissue Gels, mit unterschiedlichen Cannabinoid-Anteilen, mit Voltaren zu vergleichen.

Darüber hinaus wird das RHO Phyto Deep Tissue Gel in den von UHN geleiteten MC-RWE-Studien eingesetzt werden. Diese Beobachtungsstudie wird die Wirksamkeit von medizinischen Cannabisprodukten auf chronische Schmerzen, Schlaf, Angst und Depression durch das Ausfüllen von validierten Fragebögen über einen Zeitraum von 24 Wochen bewerten.

(1) Hammell DC, Zhang LP, Ma F, Abshire SM, McIlwrath SL, Stinchcomb AL, Westlund KN. Transdermales Cannabidiol reduziert Entzündungen und schmerzbezogene Verhaltensweisen in einem Rattenmodell der Arthritis. Eur J Pain 2016;20: 936-48.

[2] Lowin T, Schneider M, Pongratz G. Joints for joints: cannabinoids in the treatment of rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2019;31:271-8.

Über Avicanna Inc.

Avicanna ist ein diversifiziertes und vertikal integriertes kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von Cannabinoid-Produkten auf pflanzlicher Basis für die globalen Verbraucher-, Medizin- und Pharmamarktsegmente konzentriert.

Avicanna ist ein etablierter Marktführer in der Cannabinoid-Forschung und -Entwicklung, die es in erster Linie in seiner F&E-Zentrale im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, Kanada, und in Zusammenarbeit mit führenden kanadischen akademischen und medizinischen Einrichtungen durchführt. Zusätzlich zu seiner sich entwickelnden pharmazeutischen Pipeline hat das Expertenteam von Avicanna mehrere branchenführende Produktlinien entwickelt und vermarktet, darunter:

– Pura Earth oder Pura H&W: eine fortschrittliche und klinisch getestete Linie von CBD-Verbraucher-Dermakosmetikprodukten

– RHO Phyto: eine fortschrittliche Linie medizinischer Cannabisprodukte mit unterschiedlichen Verhältnissen von CBD und THC, die derzeit landesweit in Kanada in Partnerschaft mit Medical Cannabis by Shoppers, einer Tochtergesellschaft von Shoppers Drug Mart, erhältlich ist. RHO Phyto ist das erste rein medizinische Sortiment an fortschrittlichen „Cannabis 2.0“-Produkten, das Öle, Sprays, Kapseln, Cremes und Gele enthält, die alle mit wissenschaftlicher Strenge entwickelt, unter GMP-Standards hergestellt und durch präklinische Daten unterstützt werden.

Mit laufenden klinischen Studien zu seiner Dermakosmetik (unter dem Markennamen Pura Earth oder Pura H&W), medizinischem Cannabis (unter dem Markennamen RHO Phyto) und einer Pipeline von pharmazeutischen Produkten steht Avicannas Engagement für die Erforschung der wichtigen Rolle, die Cannabinoide in einer immer breiteren Palette von Produkten spielen, seit der Gründung im Mittelpunkt der Vision des Unternehmens. Darüber hinaus zeigt sich Avicannas Engagement für die Bildung durch das jährliche medizinische Symposium, die Bildungsplattform Avicanna Academy und das Patientenprogramm My Cannabis Clinic durch das Tochterunternehmen.

Avicanna verwaltet seine eigene Lieferkette einschließlich des Anbaus und der Extraktion durch seine beiden Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz, Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., beide in Santa Marta, Kolumbien. Über diese nachhaltigen, wirtschaftlichen und in industriellem Maßstab arbeitenden Tochtergesellschaften baut Avicanna eine Reihe von Cannabis- und Hanfsorten an, die einen hohen Gehalt an CBD, CBG, THC und anderen Cannabinoiden aufweisen und als pharmazeutische Wirkstoffe verwendet werden können, und verarbeitet und vermarktet sie. Avicannas Avesta Genetica-Programm ist auf die Entwicklung und Optimierung seltener Kultivare für die kommerzielle Produktion sowie auf feminisierte Samen für den weltweiten Export spezialisiert. Im Juni 2020 hat Avicanna mit einer Lieferung von Hanfsamen in die Vereinigten Staaten von Amerika Geschichte geschrieben, indem es den ersten Export von Hanfsamen aus Kolumbien überhaupt abschloss.

Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit, Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnte, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz, eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen, die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

