Avicanna ernennt Benjamin Leavenworth zum unabhängigen Direktor und beruft ihn in den Verwaltungsrat

Toronto, Ontario – 21. Januar 2020 – Avicanna Inc. (“Avicanna” oder das “Unternehmen”) (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von organischen und nachhaltigen Produkten auf der Basis von Cannabinoiden auf pflanzlicher Basis konzentriert, freut sich, die Berufung von Benjamin Leavenworth in den Verwaltungsrat des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Leavenworth verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft mit Schwerpunkt auf Lateinamerika. Herr Leavenworth ist derzeit Chief Strategy Officer von Afina International LLC (“Afina”), einem spezialisierten Beratungs- und Finanzunternehmen, und dient auch als Honorarkonsul von Chile für Pennsylvania, Delaware und den Süden von New Jersey. Vor der Mitbegründung von Afina im Jahr 2011 gründete und leitete Herr Leavenworth die Chispa Group, ein internationales Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Bergbau, Energie, Landwirtschaft und Regierungsprojekten in ganz Lateinamerika. Außerdem ist er Präsident des Vorstands von Pata Foods, einem führenden Hersteller von Bio-Babynahrung, und Vorstandsmitglied der chilenischen und amerikanischen Handelskammer, des Global Independence Center, der Pan America Associations und der Consular Corps Association of Philadelphia.

Herr Leavenworth über seine Berufung in den Verwaltungsrat: “Ich freue mich, dem Vorstand von Avicanna beizutreten. Die Geschäftschancen bei der Entwicklung von Cannabinoidprodukten sind vielfältig, und ich glaube, dass die wissenschaftszentrierte Disziplin des Avicanna-Teams sowohl den kommerziellen Erfolg als auch eine positive Auswirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen gewährleisten wird”.

“Wir freuen uns sehr, Benjamin im Vorstand willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Erfahrung im internationalen Geschäft, einschließlich Lateinamerika, wird unserem Unternehmen zweifellos einen enormen Mehrwert bringen, wenn wir unsere internationale Kommerzialisierungsstrategie weiter umsetzen”, erklärte Setu Purohit, Präsident von Avicanna.

Über Avicanna

Avicanna ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und Entwicklung konzentriert.

Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für die Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über die entsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, um Cannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.

Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von Kanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna entwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie Dan Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte zu entwickeln und zu verbessern.

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicanna konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte, einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika, Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem Ziel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märkten zu vertreiben.

