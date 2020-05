Avicanna unterzeichnet weitreichende strategische Herstellungs- und IP-Lizenzvereinbarung mit renommiertem Hersteller MediPharm Labs



Toronto, Ontario – 14. Mai 2020 – Avicanna Inc. (“Avicanna” oder das “Unternehmen”) (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von organischen und nachhaltigen, pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein vielschichtiges strategisches Produktionsabkommen mit MediPharm Labs Corp, (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) (“MediPharm Labs”) (“MediPharm Labs”) abgeschlossen hat, die die Lizenzproduktion, den nationalen und internationalen Vertrieb und die Lizenzierung von geistigem Eigentum umfasst. MediPharm Labs ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der spezialisierten, forschungsgetriebenen Cannabisextraktion, -destillation und daraus abgeleiteter Produkte von pharmazeutischer Qualität.

Im Rahmen der Vereinbarung, die zunächst eine Laufzeit von drei Jahren hat, wird MediPharm Labs die spezialisierten Lohnherstellungskapazitäten in seiner hochmodernen kanadischen Produktionsstätte nutzen, um Avicanna–s medizinische Cannabisprodukte Rho Phyto und Pura Earth Topicals unter Lizenz für den kommerziellen Verkauf durch Medical Cannabis von Shoppers herzustellen. Die Partnerschaft bietet Avicanna einen kommerziellen Weg für den kanadischen und internationalen Verkauf sowie die pharmazeutische Herstellung seiner Produkte, die für die klinische Entwicklung mit seinen klinischen Partnern in Kanada bestimmt sind.

Darüber hinaus wird Avicanna MediPharm Labs eine Lizenz für die Verwendung proprietärer Avicanna-Formulierungen zur Entwicklung weiterer MediPharm Labs und White-Label-Markenprodukte für den nationalen und internationalen Markt erteilen. MediPharm Labs verfügt über ausgewiesene Expertise in der Produktentwicklung und wird seine hauseigenen sensorischen Test-, Verarbeitungs- und Verpackungskapazitäten nutzen, um Fertigprodukte unter Verwendung dieser Formulierungen herzustellen. MediPharm Labs– pharmazeutische und GMP-zertifizierte Fähigkeiten und internationales Fachwissen im Bereich der Lieferkette werden eingesetzt, um die firmeneigenen Fertigprodukte herzustellen und an Partner weltweit zu liefern.

Aras Azadian, CEO von Avicanna, kommentierte die Vereinbarung mit den Worten: “Diese Best-in-Class-Partnerschaft kombiniert jahrelange Erfahrung unserer führenden F&E Abteilung, vorklinische Untersuchungen und unser geistigen Eigentums mit MediPharm Labs– Qualitätsstandard und Herstellungskapazität auf pharmazeutischer Ebene. Diese Allianz wird der medizinischen Gemeinschaft und, was noch wichtiger ist, den Patienten die modernsten Produkte aktueller Forschung zur Verfügung stellen, die durch wissenschaftliche Sorgfalt, Wirksamkeitsuntersuchungen und höchsten Qualitätsstandards unterstützt werden, die die Cannabisindustrie je gesehen hat. Darüber hinaus bedeutet dies eine neue Entwicklung in der Branche, bei der führende Unternehmen ihre Wettbewerbsvorteile zum synergetischen Nutzen aller Beteiligten kombinieren”.

Die ersten Produktangebote von Avicanna im Rahmen der Vereinbarung werden orale Tropfen, sublinguale Sprays und topische Präparate umfassen. Avicanna verfügt auch über eine reichhaltige Pipeline von Formulierungen für Tabletten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, transdermale Pflaster und andere Mechanismen der Medikamentenabgabe, die das Unternehmen in den letzten vier Jahren in Zusammenarbeit mit führenden kanadischen Forschungseinrichtungen entwickelt hat.

“Dies ist ein wichtiges und weitreichendes Abkommen, das die fortschrittlichen Pharmakapazitäten, die GMP-zertifizierte Produktion und die internationale Vertriebskompetenz von MediPharm Labs in hohem Masse nutzt”, sagte Pat McCutcheon, CEO von MediPharm Labs. “Seit wir im Dezember unsere erste GMP-Zertifizierung erhalten haben, um den globalen medizinischen Cannabismarkt zu bedienen, haben wir bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung unseres Geschäfts gemacht. Diese Partnerschaft mit Avicanna, einem Marktführer und bewährten Innovator, ist ein großartiges Beispiel. Wir beabsichtigen, unsere Fähigkeiten, einschliesslich unseres Wissens über Verbraucher- und Patientenkategorien, einzusetzen, um sicherzustellen, dass diese Zusammenarbeit ihrem grossen Potenzial gerecht wird”.

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde 2015 gegründet und hat sich auf die Herstellung von gereinigtem Cannabisöl und -konzentraten in pharmazeutischer Qualität sowie von fortschrittlichen Derivaten spezialisiert. Die Produktion erfolgt in einer nach Good Manufacturing Practices zertifizierten Anlage mit Reinräumen, die nach ISO-Standard gebaut wurden. MediPharm Labs hat in ein fachkundiges, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgeschaltete Reinigungsmethoden und zweckmäßige Einrichtungen mit fünf primären Extraktionslinien für die Lieferung reiner, vertrauenswürdiger und präzise dosierter Cannabisprodukte an seine Kunden investiert. Über seine Großhandels- und White-Label-Plattformen formuliert, testet, verarbeitet, verpackt und vertreibt das Unternehmen Cannabisextrakte und fortschrittliche Produkte auf Cannabinoidbasis für den inländischen und internationalen Markt. Als weltweit führendes Unternehmen hat MediPharm Labs den kommerziellen Export nach Australien abgeschlossen und steht kurz vor der Kommerzialisierung seiner australischen Extraktionsanlage. MediPharm Labs Australia wurde 2017 gegründet.

Über Avicanna

Avicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und Entwicklung konzentriert.

Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für die Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über die entsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, um Cannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.

Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von Kanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna entwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie Dan Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte zu entwickeln und zu verbessern.

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicanna konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte, einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika, Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem Ziel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märkten zu vertreiben.

QUELLE: Avicanna Inc.

Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit, Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnte, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz, eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen, die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!