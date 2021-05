Avnet Integrated integriert Intel? Core? Prozessoren der 11. Gen. (Tiger Lake H) in hochleistungsfähige COM Express? Modulfamilie für zukünftige IoT und KI Plattformen

Avnet Integrated erweitert ihr COM Express? Type 6 Produktportfolio am oberen Leistungsspektrum und bietet einen signifikanten Zuwachs an Rechen Performance auf einem Embedded Formfaktor. Die leistungsstarke COM Express? Modulfamilie MSC C6B-TLH integriert die 11. Generation an Intel? Core? H-series Mobile Prozessoren (Codename ?Tiger Lake H?), die sich durch eine neue Prozessorarchitektur und bis zu acht CPU Cores auszeichnet. Die implementierte Graphics Engine der nächsten Generation stellt eine hohe Grafikleistung sicher.

Die hochperformante Modulfamilie MSC C6B-TLH von Avnet Integrated im COM Express? Basic Formfaktor ist besonders für zukünftige High-end Anwendungen geeignet, z. B. IoT und KI basierende Automatisierungssysteme, komplexe Bildverarbeitungssysteme, innovative Medizingeräte, professionale Sicherheitsanlagen und moderne Gaming-Lösungen.

Die COM Express? Type 6 Modulfamilie MSC C6C-TLU ist in der Lage, zahlreiche unabhängige Displays mit hoher Auflösung anzusteuern. Über PCIe Gen3 und Gen4 lassen sich externe FPGAs, Beschleunigungs- und Speicherkarten anschließen. Neben einer Reihe industrieller Schnittstellen ist ein 1 / 2,5GbE Netzwerk Interface vorhanden. Die Embedded-Module lassen sich mit schnellen, bis zu 64 GB großen Dual-channel DDR4-3200 Speicher bestücken. Das integrierte Trusted Platform Module TPM 2.0 sorgt für eine hohe Datensicherheit.

Jens Plachetka, Manager Board Platforms bei Avnet Integrated, sagt: ?Dank der engen Partnerschaft mit Intel haben wir einen sehr frühen Zugriff auf ?die neuen Intel? Core? Prozessoren der 11. Generation Tiger Lake H und können diese in unsere neue High-end Modulfamilie integrieren. Wir beweisen einmal mehr unsere Position als führender Hersteller von Computer-On-Modules und ermöglicht unseren Kunden die Entwicklung von Endprodukten, die die bisherigen Leistungsgrenzen sprengen. Wir stellen neben den Embedded Modulen die passenden Design Tools wie Starter Kit und Board Support Package sowie umfangreiche Service-Leistungen zur Verfügung.?

Weitere Informationen sind unter https://www.avnet.com/wps/portal/integrated/products/embedded-boards/com-express-type-6-modules/?zu finden.

