AVterwork Springparty 2020

Am 14. Mai 2020 feiert vision tools in der Niederlassung Hilden bei Düsseldorf ?die? AVterwork Springparty 2020 und lädt dazu Kunden, Geschäftspartner, Freunde und alle, die vision tools als Distributor für Medientechnik in entspannter Atmosphäre kennenlernen möchten, herzlich ein.

Ab 18 Uhr startet die Party mit Live-Musik, Drinks, Snacks und weiteren Leckereien. Es wird Zeit zum relaxten AV-Networking und zum Chillen in der Abendsonne geben. Alle weiteren Infos und ein Online-Anmeldeformular stehen unter www.visiontools.de/… bereit.

Herzlich willkommen.

Die vision tools rental and distributions gmbh ist eines der führenden Unternehmen für audiovisuelle technische Ausstattung in Europa mit einem langjährigen globalen Netzwerk zu Produzenten und Dienstleistern. Das Produktportfolio umfasst u. a. Projektoren, Displays, Kamera- und Regietechnik, Medienserver und LED-Bildflächen für den In- und Outdoorbetrieb.

Das Unternehmen beschäftigt gegenwärtig 50 Mitarbeiter und ist an 4 Standorten vertreten. In Hamburg, Königsreihe 12, ist seit 1997 der Firmensitz. Von hier aus, und von den Standorten in Weiterstadt bei Frankfurt und Amsterdam in den Niederlanden, wird der Versand und die Abholung des Mietmaterials nach Deutschland und in die europäischen Nachbarländer organisiert. Seit 2018 ist vision tools zusätzlich mit einer Niederlassung in Hilden bei Düsseldorf vertreten, von welcher der gesamte Großhandel/Verkauf abgewickelt wird.

Mehr unter www.visiontools.de