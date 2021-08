AxiCom kommuniziert für Sendcloud und unterstützt Ausbau der Präsenz in Deutschland

München, 24. August 2021 – Ab sofort berät AxiCom, die auf Technologie spezialisierte Kommunikationsagentur von WPP, Sendcloud bei der strategischen Kommunikation im deutschen Markt. Sendcloud hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der am schnellsten wachsenden Scale-Ups und führenden Versandlösungen in Europa entwickelt und betreut über 23.000 E-Commerce-Kunden in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Belgien und Österreich.

Der niederländische Versandspezialist vertraut in seiner Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den deutschen Markt ab sofort auf AxiCom. Die Münchner Agentur berät Sendcloud bei der strategischen Kommunikation von Produktneuheiten und in der Unternehmensentwicklung. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der All-in-One-Versandplattform zu erhöhen, Vertrauen in das Unternehmen auf- und auszubauen und Sendcloud als zukunftsweisenden Richtungsgeber im E-Commerce-Sektor zu positionieren.

Der Erfolg eines Onlinehändlers ist stark von dessen Logistikmanagement abhängig. Mit seiner cloudbasierten Plattform hat sich Sendcloud auf die Fahnen geschrieben, die Versandlogistik für seine Kunden so effizient wie möglich zu gestalten. Wir brennen darauf, dies entsprechend zu kommunizieren”, freut sich Martina Brembeck, Geschäftsführerin der AxiCom Deutschland GmbH.

„Für uns ist AxiCom mit seiner tiefgehenden Expertise im E-Commerce- und Logistik-Umfeld genau der richtige Partner, um unsere Versandplattform und ihren Impact für Online-Händler bekannter zu machen, das Vertrauen in unsere Software-Lösung auszubauen und Sendcloud als zukunftsweisenden Thought Leader im E-Commerce-Bereich zu positionieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit “, erklärt Iris Delmee, Global PR Manager bei Sendcloud.