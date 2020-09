Azilen Technologies& GANTNER kündigen Partnerschaft an

Das Unternehmen Azilen Technologies verpartnert sich mit GANTNER, einem führenden Anbieter von Zugangskontroll-, Ticketing-, Schließ- und bargeldlosen Zahlungssystemen. Durch diese Partnerschaft wird Azilen die Bereitstellung von Dienstleistungen auf Weltklasseniveau, die Anziehung und Bindung von Fachkräften und das Betriebsmanagement für GANTNER ausweiten – die Produktentwicklung soll auf die nächste Ebene ausgeweitet werden.

Azilen Technologies, der globale Anbieter von High-End-Lösungen im Bereich Produktentwicklung, gibt seine Partnerschaft mit GANTNER (Hauptsitz Österreich), dem weltweit führenden Anbieter von Zugangskontroll-, Ticketing-, Schließ- und bargeldlosen Zahlungssystemen, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird Azilen Infrastruktur und Betriebsmanagement mit GANTNER gemeinsam nutzen, sodass die Firmen gemeinsam marktführende Lösungen anbieten können.

“Dass wir seit 2009 Produktentwicklungsdienstleistungen anbieten, hilft uns, die Nuancen der Branche zu verstehen und produktivitätssteigernde Konzepte zu liefern. Azilen Technologies ist stolz auf diese Partnerschaft mit GANTNER. So kann die Firma ihrem Ökosystem einen Mehrwert zu verleihen, indem sie mit erstklassigen Leistungen, Fachkräften und operativem Management die Produktentwicklungsziele des Gantner-Teams beschleunigen”, erläutert Naresh Prajapati, CEO von Azilen Technologies.

Die Partnerschaft wird GANTNER den Zugang zu den renommierten und global vertrauenswürdigen Kompetenzen von Azilen im Bereich des Lieferdienstes, der Fachkräfte und der Betriebskompetenzen ermöglichen. Dies wird GANTNER darin unterstützen, sich auf das Kerngeschäft, den Bau zukunftsorientierter Produkte, zu konzentrieren und deren Wirksamkeit zu optimieren.

“Unsere Partnerschaft mit Azilen Technologies ergibt sich zu einer sehr entscheidenden Zeit, in der die Welt unter der COVID-19-Pandemie und hoher Unsicherheit leidet. Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der sowohl unser Unternehmen versteht als uns auch hilft, in Indien Fuß zu fassen. Azilen Technologies ergänzt uns mit ihrem Fachwissen in den Bereichen Produktentwicklung, Lieferung, Betrieb und Prozessmanagement, sodass wir unsere Produktentwicklungsvision in weitaus höherem Maße erfüllen können”, erläutert Elmar Hartmann, CEO von GANTNER.

Informationen über GANTNER

GANTNER (https://www.gantner.com/) ist ein weltweit führender Anbieter von Zugangskontroll-, Ticketing-, Schließ- und bargeldlosen Zahlungssystemen. Die Innovationen dieser Firma sind bahnbrechende Produkte unter Verwendung von RFID- und NFC-Technologien – ein angenehmes und sicheres Kundenerlebnis steht an erster Stelle. Sie investieren in kontinuierliche Innovationen, um zukunftssichere Zukunftstechnologien auf den Markt zu bringen.

Informationen über AZILEN

Azilen Technologies (https://www.azilen.com/) ist ein High-End-Produktentwicklungsunternehmen, dessen Fachkompetenz bei der Entwicklung bahnbrechender Lösungen in den Bereichen HR Tech, Automobil, Einzelhandel, FinTech, Gastgewerbe und Gesundheitswesen sowie im Rahmen seiner langfristiger, strategischen Vision mit neuen Technologien wie KI, Big Data und dem Internet der Dinge sehr geschätzt wird.

E-Mail: info@azilen.com

Telefon: +91 79 4009 3121

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1275563/Azilen_Gantner.jpg

