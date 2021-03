Aztec und Tombstone-Partner planen für 2021 zweiphasiges, 1,5 Mio. CAD teures Explorationsprogramm auf Projekt Tombstone in Arizona

Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals-corp/) und Tombstone Gold & Silver Inc. sowie Tombstone Resources Inc. (zusammen als ?Tombstone-Partner? bezeichnet) planen für 2021 ein zweiphasiges, 1,51 Mio. CAD teures Explorationsprogramm auf dem Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County, Arizona. Aztec (75%) und die Tombstone-Partner (25%) haben zuvor ein Joint Venture von 75/25 (?JV?) gegründet und das Management-Komitee des JV traf sich letzte Woche zur Überprüfung und Genehmigung des anschließenden zweiphasigen Explorationsprogramms für das Jahr 2021.

Aztecs CEO Simon Dyakowski sagte: ?Unser Explorationsprogramm für 2021 auf dem Projektgebiet Tombstone hat das Potenzial, den Aktionärswert erheblich zu steigern, indem zuerst die oberflächennahe Gold-Silber-Mineralisierung um sowie unterhalb des Tagebaus Contention erweitert wird und dann die tieferliegenden Ziele getestet werden, die möglicherweise CRD-Mineralisierung ähnlich der 100 Mio. Tonnen umfassenden Lagerstätte Taylor nur 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen könnte.?

Das JV möchte im April das RC-Bohrprogamm (Reverse Circulation, Bohrungen mit Umkehrspülung) der Phase 2a, das 639.000 CAD kosten und 20 Bohrlöcher und 3.000 m umfasst, starten. Das RC-Bohrprogramm der Phase 2a soll die Bohrmuster der Phase 1, die 2020 niedergebracht wurden, um die oberflächennahe, mächtige Gold-Silber-Mineralisierung mit hohem Tonnengehalt um und unter der Grube Contention zu erweitern, testen. Die Bohrlöcher werden an der Westseite der Grube Contention niedergebracht und sollen die mineralisierte Zone in vertikalen Abständen von 50 Metern durchteufen. ?Die Bohrlochstandorte werden lateral 50 bis 100m auseinander liegen, je nach Anordnung der bestehenden Bohrlöcher.

Die Phase 2a des RC-Programms von 2021 wird die Ergebnisse der Phase 1 von 2020, darunter 15,24m mit 6,18gpt Au und 77,2gpt Ag (7,15gpt AuÄq) in Bohrloch TR20-09, 7,62m mit 4,18gpt Au und 174,2gpt Ag (6,36gpt AuÄq) in Bohrloch TR20-18 sowie 12,2m mit 3,18gpt Au und 136,4gpt Ag (4.89gpt AuÄq) in Bohrloch TR20-02, testen. Diese Bohrlöcher trafen auf oberflächennahe Oxid-Au- und Ag-Mineralisierung in verkieselten und von Quarzerzgängen durchzogenen, blei- und manganoxidreichen, epithermal alterierten, brekziösen Sandstein-, Schluffstein- und Porphyrgängen; zusätzlich trafen sie auf schichtgebundene Verdrängungen in eingelagertem Kalkstein.

Abhängig von den Ergebnissen der Phase 2a plant das JV den Beginn eines 2.400 Meter und 3 Bohrlöcher umfassenden Diamantbohrprogramms der Phase 2b im Wert von 712.000 CAD Ende des 3. Quartals. Zwei der drei Kernbohrlöcher werden speziell auf separate, leitfähige (geringer Widerstand) Anomalien abzielen, die 2020 während Aztecs geophysikalischer NSAMT-Untersuchung identifiziert wurden. Bei diesen Zielen handelt es sich um Karbonat-Verdrängungslagerstätten, die aus massiven Metallsulfidkörpern bestehen, die häufig hochgradiges Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold enthalten. Große Sulfidkörper weisen starke Leitfähigkeiten auf (geringer Widerstand); Kalkstein hat typischerweise hohe Widerstandseigenschaften, weshalb diese geophysikalischen NSAMT-Ziele wichtig und Testbohrungen gerechtfertigt sind. Das dritte Bohrloch soll ein historisches Kernbohrloch aus dem Jahre 1989, das von Santa Fe Mining niedergebracht wurde, und den Abschnitt von 7,14m (23,5 Fuß) mit 6,54% Pb, 2,57% Zn, 0,61% Cu und 32 gpt Ag in einer Tiefe von 656,5m (2154 Fuß) duplizieren.

Map of Tombstone Phase 2a Drill Hole Locations

Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals – Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von große polymetallischer Mineralienvorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das historische distriktweite Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County in Arizona beherbergt sowohl eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.

