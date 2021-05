AzuBeYou 2021: communicode AG ist auf der virtuellen Ausbildungsmesse dabei

Azubi-Suche in bewährtem Speeddate-Format. Am 8. und 9. Juni ist communicode auf der virtuellen Ausbildungsmesse AzuBeYou und gewährt interessierten Bewerbern Einblicke in das Berufsfeld Fachinformatik und Softwareentwicklung. ?

Bewerbungsgespräche, in denen sich die Gesprächspartner persönlich gegenübersitzen, sind seit 2020 zu einer Seltenheit geworden. Die Nachfrage junger Menschen nach einer zukunftsträchtigen Ausbildung hingegen ist weiterhin vorhanden, wenn nicht sogar gestiegen.

So hat sich das virtuelle Bewerbungsgespräch mittlerweile durchgesetzt und sogar als noch effizienter erwiesen.? ? Auf der virtuellen Ausbildungsmesse AzuBeYou der Industrie- und Handelskammern des Ruhrgebietes (IHK)haben junge Bewerber am 8. und 9. Juni die Möglichkeit, ihren potenziellen Ausbildungsbetrieb bei einem sogenannten Speeddate kennenzulernen und ohne langwierige Bewerbungsverfahren einen Ausbildungsplatz zu finden. Auch die communicode AG aus Essen gibt den Bewerbern Einblicke in die eigenen Ausbildungsinhalte. Eine Registrierung zur virtuellen Messeseite ist dazu auf der Seite https://www.ubivent.com/register/1/AzuBeYou2021 nötig. ?

Die digitale Ausbildungsmesse AzuBeYou ist eine gemeinsame Initiative der IHKs im Ruhrgebiet und gibt in diesem Jahr rund 80 Unternehmen die Möglichkeit, sich den Bewerbern einzeln vorzustellen und neue Auszubildende zu finden. Umgekehrt ist die Messe auch eine Gelegenheit für junge Menschen, unter besonderen Umständen dennoch mit dem möglichen neuen Ausbilder direkt in Kontakt zu treten. Die Bewerber können ihre Bewerbungsunterlagen online hochladen und per Live-Video-Chat an Bewerbungsgesprächen im Speeddate-Format teilnehmen. Das erspart sowohl den Bewerbern als auch den Unternehmen komplizierte Bewerbungsprozesse und gestaltet das Zusammentreffen aller Interessenten umso effizienter. ?

Die Ausbildung und Förderung junger Talente im digitalen Sektor ist seit jeher ein zentrales Thema bei der communicode AG, die als Full-Service-Digitalagentur mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt und sich permanent auf Wachstumskurs befindet. Unter dem Leitmotiv ?Entwickle (dich) mit uns? sucht die Agentur jährlich nach neuen Auszubildenden für den Bereich Softwareentwicklung, um mit ihnen gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. Auf der AzuBeYou erhalten die Bewerber am 8. und 9. Juni die Möglichkeit, O-Töne von communicode zu hören und sich ein genaues Bild von der Agentur als Arbeitgeber und Ausbilder zu machen.

communicode – building digital bridges

Die Full-Service-Digitalagentur communicode?AG aus Essen/NRW entwickelt Enterprise E-Business-Lösungen für Marken und Händler. Das Leistungsportfolio umfasst die Themen E-Commerce,?Product?Information Management, Content Management, Digital Marketing Management sowie Software Engineering für B2B und B2C. Mit über 100 Digitalisten und Kreativen realisiert?communicode?nachhaltige Lösungen auf Basis innovativer Konzepte sowie technologischer und prozessualer Expertise: kreativ-agil-digital?. Die Unternehmenstochter infuniq Systems bietet eine flexible CDM-Plattform für digitale Transformation an. Führende Anbieter wie SAP, CoreMedia, CELUM, shopware und AWS sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, Olymp, thyssenkrupp oder Turck.