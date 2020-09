azubi-&studientage Kassel 2020

Mit Vorab-Registrierung der Hit!

Ohne Nachwuchskräfte geht nix ? gerade in dieser für uns alle fordernden Zeit blicken wir mit Optimismus nach vorne. Dank eines ausgefeilten Hygienekonzepts und der Vorab-Registrierung können wir aufgeschlossenen Schülern, Schulabgängern und Berufseinsteigern sowie Eltern und Lehrern den Besuch der azubi- & studientage Kassel in der Messe Kassel ermöglichen und die Messe für jeden einzelnen zu seiner persönlichen Messe machen.

Die Vorab-Registrierung kann in wenigen einfachen Schritten unter dem Link www.azubitage.de/registrierung durchgeführt werden. Eine simple Stey-by-Step-Anleitung führt nach der Auswahl des Messestandorts zur Eingabe der persönlichen Daten. Nach erfolgter Registrierung erhält der Besucher eine sofortige Bestätigung der Registrierung per E-Mail. Im nächsten Schritt bestätigt der Besucher ganz einfach den Link und erhält umgehend einen persönlichen Zugangslink zur Veranstaltung mit druckfähigem Ticket und integriertem QR-Code. Fertig!

Wichtig – bitte nicht vergessen:

Auf der Veranstaltung wird ein Handy MIT Display und Internetzugang benötigt (WLan steht kostenlos zur Verfügung!).

Akku bitte aufladen!

Ticket ausdrucken und zur Veranstaltung mitnehmen!

Teilnehmer OHNE Registrierung haben KEINEN Zutritt!

PFLICHT! Mund- und Nasenbedeckung wird benötigt!

azubi- & studientage Kassel 2020, Messe Kassel, Halle 3

Öffnungszeiten für Besucher:

Freitag, 11.09.2020: 13.00 ? 18.00 Uhr

Samstag, 12.09.2020: 10:00 ? 15.00 Uhr

