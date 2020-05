azubi-&studientage Koblenz 2020

Nachwuchskräfte ? Begehrt und Willkommen!

Am 30. und 31. Oktober 2020 geht die etablierte azubi- & studientage Bildungs- und Karrieremesse in der CGM ARENA in die 13. Runde.

Willkommen sind alle aufgeschlossenen Schüler, Schulabgänger und junge Berufseinsteiger die sich über Ausbildungs- und Bildungsoptionen informieren wollen und aktiv die eigene? berufliche Zukunft gestalten wollen.

Gerade in dieser Zeit, die uns alle vor neue Herausforderungen stellt, ist der optimistische Blick nach vorne wichtiger denn je. Die Nachwuchskräfte von heute sind die Fachkräfte von morgen ? ohne Nachwuchskräfte geht nix!

Save the Date

und 31. Oktober 2020 | CGM ARENA Koblenz

