azubi-&studientage Koblenz 2020

Am 30. und 31. Oktober 2020 wird die Erfolgsgeschichte der renommierten azubi- & studientage-Messe in der CGM ARENA Koblenz fortgesetzt: Zum 13. Mal sind alle motivierten Schüler, aufgeschlossenen Schulabgänger und jungen Berufseinsteiger eingeladen, die ihren Start in das Berufsleben planen wollen oder über ein Studium nachdenken, sich inspirieren zu lassen.

Die etablierte Bildungsmesse ist die Kommunikationsplattform, die ausstellenden Unternehmen, Kammern, Institutionen und Hochschulen den Rahmen bietet, um die jeweiligen Angebote zu Aus- und Weiterbildung, Studium und dualem Studium zielgruppenaffin zu präsentieren und im persönlichen Beratungsgespräch den interessierten potentiellen Nachwuchskräften nahe zu bringen.

Die persönlichen Beratungsgespräche zwischen den Besuchern und den Ausstellern stehen gerade in diesen für uns alle besonderen Zeiten, im Vordergrund der erfolgreichen Veranstaltung und unterstreichen die Bedeutung der azubi- & studientage für Koblenz und die Region.

Mit Mund-Nase-Schutz zum Traumjob!

Youngsters haben die Chance, erste wichtige Kontakte zu knüpfen, einen guten, bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen und sogar Bewerbungsmappen zu überreichen. Und wer Unterstützung braucht, um die persönlichen Bewerbungsunterlagen zu perfektionieren, findet beim Bewerbungsmappen-Check der Rhein-Zeitung hochprofessionelle und kompetente Ansprechpartner.

?Die Messe bietet den perfekten Rahmen für Schüler, Eltern und Lehrer, um im persönlichen Gespräch Informationen aus erster Hand über aktuelle Berufsbilder, traditionelle Berufe mit Entwicklungspotential sowie Studiengänge zu bekommen?, berichtet Sören Isrif, Geschäftsführer der mmm message messe & marketing GmbH. ?Im Gespräch lassen sich Bedenken beiseite räumen, interessante Aspekte und Zukunftsperspektiven lassen sich erörtern?, so Isrif weiter, ?und wer gut informiert ist, kann auch gut beraten. Eltern sind maßgeblich bei der Berufsfindung eingebunden und können sich auf der Messe selbst einen sehr guten Einblick in die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung verschaffen?, weiß Isrif aus seiner fundierten Erfahrung zu berichten. ?Der Besuch der Messe ist eine lohnende Investition in die eigene Zukunft und ebnet den Weg für die ersten Schritte in die persönliche berufliche Bildung – auch mit Mund-Nase-Schutz?, sagt Isrif abschließend.

Interaktiv geht immer!

Nach der erfolgreichen Premiere der Online-Anwendung m.azubitage.de im Vorjahr können die Besucher der azubi- & studientage Koblenz erneut mit dem Smartphone interaktiv über die Messe surfen, gezielt passende Bildungsangebote filtern und, wie bei einem Location-based-Game, die jeweiligen Aussteller ansteuern.

Das interaktive Tool ermöglicht es auch den Unternehmen, das Interesse der begehrten Nachwuchskräfte und Berufseinsteiger auf die individuellen Angebote zu fokussieren.

Im Vorfeld der Messe haben die jungen Besucher die Gelegenheit, sich vorzubereiten und alle Informationen rund um das Event, wie beispielsweise Hallenplan und Ausstellerliste, unter www.azubitage.de/koblenz zu finden. So kann bequem von zu Hause aus der persönliche Tag auf der Messe geplant werden, oder ein Gesprächstermin kann vorab gesichert werden.

Als exklusiver Medienpartner präsentiert die Rhein-Zeitung die azubi- & studientage Koblenz 2020.

Die Messe findet am Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr in der CGM ARENA Koblenz statt. Der Eintritt ist wie immer frei.

Vorab-Registrierung und Hygienekonzept!

Für den reibungslosen Messebesuch ist dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie eine Registrierung notwendig. Unter dem Link www.azubitage.de/koblenz sind hierzu ausführliche Hinweise und eine Step-by-Step-Anleitung zu finden.

Ein ausgefeiltes Hygienekonzept, das den besonderen Anforderungen in dieser Zeit entspricht, ist ausgearbeitet worden, um Besuchern und Ausstellern die Messepräsenz zu ermöglichen.

Alle relevanten Informationen zur Veranstaltung, der Vorab-Registrierung und dem Hygienekonzept finden sich unter www.azubitage.de/koblenz [DC]

Mit 25 Jahren Erfahrung im Schul-, Bildungs- sowie Karrieremarketing gehört die mmm message messe & marketing GmbH mit Sitz in Heidelberg zu den führenden Veranstaltern von Bildungs- und Karrieremessen in Deutschland. Die Messen der azubi- & studientage, abi pure sowie kabijo sind bundesweit an neun Standorten in acht Bundesländern vertreten und bieten Schülern aller Abschlussklassen eine Plattform für ihre berufliche Orientierung. Namhafte Unternehmen, Hochschulen, Berufsschulen, Kammern und Anbieter von Sprachreisen treffen dort auf qualifizierte Bewerber für ihre Nachwuchsgewinnung. Im vergangenen Jahr vertrauten knapp 100.000 Besucher und über 900 Aussteller der mmm message messe & marketing GmbH. Der Eintritt ist immer frei. Alle Infos unter www.azubitage.de oder www.kabijo.de.