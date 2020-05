azubi-&studientage Koblenz 2020 -?Die Zukunft braucht Dich!?

Die aktuelle Lage erfordert ungewöhnliches Handeln und neue Wege!

Unter dem Aspekt der besonderen Herausforderung und der zukunftsorientierten Entwicklung, ist die bundesweite virtuelle Messe ?Die Zukunft braucht Dich!? vom Veranstalter der renommierten azubi- & studientage mmm message messe & marketing GmbH, ins Leben gerufen worden.

Das Projekt ?Die Zukunft braucht Dich!? bietet den Schülern der Abschlussklassen, Eltern, Lehrer und natürlich auch allen interessierten Besuchern, die Möglichkeit mit Ausstellern in Kontakt zu treten und Informationen zu Bildungs- und Ausbildungsangeboten miteinander auszutauschen.

Unter dem Link www.azubitage.de/virtuell finden sich alle wichtigen Informationen.

?Die Zukunft braucht Dich!? ? und die Gegenwart braucht Mut und Hoffnung, um gemeinsam in dieser besonderen Situation zu wachsen!

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Schul-, Bildungs- sowie Karrieremarketing gehört die mmm message messe & marketing GmbH mit Sitz in Heidelberg zu den führenden Veranstaltern von Bildungs- und Karrieremessen in Deutschland. Die Messen der azubi- & studientage, abi pure sowie kabijo sind bundesweit an neun Standorten in acht Bundesländern vertreten und bieten Schülern aller Abschlussklassen eine Plattform für ihre berufliche Orientierung. Namhafte Unternehmen, Hochschulen, Berufsschulen, Kammern und Anbieter von Sprachreisen treffen dort auf qualifizierte Bewerber für ihre Nachwuchsgewinnung. Im vergangenen Jahr vertrauten knapp 100.000 Besucher und über 900 Aussteller der mmm message messe & marketing GmbH. Der Eintritt ist immer frei. Alle Infos unter www.azubitage.de oder www.kabijo.de.