azubi-&studientage München 2020

Am 20. und 21. März 2020 geht die azubi- & studientage-Messe München im MOC/Halle 2 in die 21. Runde.

Zur etablierten und erfolgreichen Messe sind alle motivierten Schüler, aufgeschlossene Schulabgänger und junge Berufseinsteiger willkommen, die ihren Einstieg in die Berufswelt planen wollen oder über ein Studium nachdenken.

Die renommierte Bildungs- und Karrieremesse bietet die optimale zeitgemäße Informationsplattform, um sich über interessante Angebote zu Aus- und Weiterbildung, Studium und dualem Studium in den verschiedensten Sparten der modernen Berufswelt zu informieren. Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen sind vor Ort und präsentieren im persönlichen Gespräch ihre Ausbildungs- und Bildungsangebote. Die persönlichen Beratungsgespräche sind gerade in der Zeit des digitalen Wandels das Fundament der Nachwuchssuche und unterstreichen einmal mehr die Bedeutung der azubi- & studientage für München und das Umland.

Kommunikativ und Informativ!

Youngsters haben die Chance, erste wichtige Kontakte zu knüpfen, einen guten, bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen und sogar Bewerbungsmappen zu überreichen. Und wer Unterstützung braucht, um die persönlichen Bewerbungsunterlagen zu perfektionieren, oder ein professionelles Bewerbungsfoto anfertigen lassen möchte, findet vom Bewerbungscoaching bis hin zum Profi-Fotografen hochprofessionelle Ansprechpartner.

?Der Besuch der azubi- & studientage ist eine lohnenswerte Zeitinvestition in die eigene Zukunft. Schüler, Eltern und Lehrer haben die Möglichkeit, sich im direkten persönlichen Gespräch über aktuelle Berufsbilder und neue Studiengänge zu informieren?, berichtet Frans Louis Isrif, Geschäftsführer der mmm message messe & marketing GmbH. ?Gut beraten kann nur, wer selbst gut informiert ist. Zusätzlich bietet das Gespräch mit dem potentiellen zukünftigen Arbeitgeber die Gelegenheit, Bedenken beiseite zu schieben und sich für spannende Perspektiven zu öffnen?, weiß der erfahrene Veranstalter Isrif.

Interaktiv ans Ziel!

Nach der erfolgreichen Premiere der Online-Anwendung m.azubitage.de im Vorjahr können die Besucher der azubi- & studientage München erneut interaktiv über die Messe surfen. Mit dem Mobiltelefon können dabei gezielt passende Bildungsangebote gefiltert und, wie bei einem Location-based-Game, die jeweiligen Aussteller selektiv angesteuert werden. Der kostenlose WLAN-Zugang erlaubt es den Schülern, die angebotenen Touren während des kompletten Messebesuchs zu nutzen. Das interaktive Tool ermöglicht es auch den Unternehmen, das Interesse der begehrten Nachwuchskräfte und Berufseinsteiger auf die individuellen Angebote zu fokussieren.

Im Vorfeld der Messe haben die jungen Besucher die Gelegenheit, sich vorzubereiten und alle Informationen rund um das Event, wie beispielsweise Hallenplan und Ausstellerliste, unter www.azubitage.de/muenchen zu finden. So kann bequem von zu Hause aus der persönliche Tag auf der Messe geplant werden, oder ein Gesprächstermin kann vorab gesichert werden.

Vorträge und Rahmenprogramm!

Neben einer Vielzahl an Informationen und interaktivem Messeparcours erwartet die Messebesucher auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Vorträgen zu Themen rund um Ausbildung und Studium, die für alle angehenden Bewerber spannend sein werden.

Auch dieses Jahr wird die diesjährige Bildungs- und Karrieremesse vom Traditionsunternehmen Dallmayr unterstützt.

Als exklusive Medienpartner präsentieren Hallo München und Radio Gong die azubi- & studientage München 2020.

Die Messe findet am Freitag von 9 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr im MOC München, Halle 2, statt. Der Eintritt ist wie immer frei.

Alle Informationen zur Veranstaltung finden sich unter www.azubitage.de/muenchen [DC]

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Schul-, Bildungs- sowie Karrieremarketing gehört die mmm message messe & marketing GmbH mit Sitz in Heidelberg zu den führenden Veranstaltern von Bildungs- und Karrieremessen in Deutschland. Die Messen der azubi- & studientage, abi pure sowie kabijo sind bundesweit an neun Standorten in acht Bundesländern vertreten und bieten Schülern aller Abschlussklassen eine Plattform für ihre berufliche Orientierung. Namhafte Unternehmen, Hochschulen, Berufsschulen, Kammern und Anbieter von Sprachreisen treffen dort auf qualifizierte Bewerber für ihre Nachwuchsgewinnung. Im vergangenen Jahr vertrauten knapp 100.000 Besucher und über 900 Aussteller der mmm message messe & marketing GmbH. Der Eintritt ist immer frei. Alle Infos unter www.azubitage.de oder www.kabijo.de.