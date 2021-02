B+B nimmt neue Händler in Distributoren-Liste auf

Die weltweite Corona-Situation zeigt einmal mehr, wie wichtig die Digitalisierung ist und welchen Stellenwert die Online-Umgebung mittlerweile in unserer Welt hat. B+B hat früh erkannt, dass Online der Weg der Zukunft ist und hat seit 1999 einen eigenen Online-Shop. Dieser wächst seitdem stetig. Doch für ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen, das noch nicht die Bekanntheit eines großen Konzerns hat, reicht der eigene Online-Shop meist nicht aus. Zu groß ist der Kundenanteil, der bei den großen Händlern kauft, da er das mittelständische Unternehmen nicht kennt. Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen und auch die Marke B+B als Messtechnikspezialist in die Welt zu tragen verfolgt B+B Thermo-Technik seit der Gründung die Philosophie, sich in der Vertriebspolitik breit aufzustellen.

Der Vertriebsweg über die großen, namenhaften Elektronik- und Fachhändler hat sich seit vielen Jahren bewährt, weswegen aktuell mit Hochdruck daran gearbeitet wird, diesen Vertriebsweg noch weiter auszubauen. Neben der Zusammenarbeit mit bekannten Händlern wie Conrad Electronic und Reichelt Elektronik existieren auch Kooperationen mit fachspezifischen Händlern wie Visaya.

Nun kann B+B zwei weitere Händler als Partner auflisten. Mit Digi-Key hat das Familienunternehmen einen Distributor für elektronische Komponenten hinzugewonnen. Bei über 3,16 Mrd. USD Jahresumsatz und über 9,6 Mio Produkten im Sortiment zählt Digi-Key laut eigener Aussage zu den weltweit am schnellsten wachsenden Distributoren von Elektronikbauteilen. Diese Plattform bietet unglaublich viele Möglichkeiten und eröffnet B+B noch weitere Märkte.

Neben dem großen Namen Digi-Key hat sich auch ein bisher noch weniger bekannter Händler in die B+B Distributoren-Liste eingereiht. Farmitoo ist ein Händler für Agrar- und Landwirtschaftsbedarf. Mit Sitz in Paris hat es sich das kleine Unternehmen zur Aufgabe gemacht, der Landwirtschaft den Nutzen des Internets näher zu bringen und den Landwirten die Kontaktherstellung zu den richtigen Herstellern von Agrarbedarf zu erleichtern. Auch Messtechnik ist heute nicht mehr aus den Bereichen Landwirtschaft und Agrartechnik wegzudenken, weswegen B+B Thermo-Technik ab sofort bei Farmitoo als Hersteller gelistet ist.

Sowohl bei Digi-Key als auch bei Farmitoo geht es nun darum, das dort angebotene Produktportfolio weiter auszubauen und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit beiden Handelshäusern. ?

B+B Thermo-Technik entwickelt und produziert seit 1984 innovative Produkt- und Branchenlösungen mit höchsten Qualitätsansprüchen für präzise Messaufgaben. Profitieren Sie also von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How. Standort der B+B Thermo-Technik GmbH ist Donaueschingen im Südwesten von Deutschland. Von hier aus werden die Qualitätsprodukte weltweit vertrieben. Durch neueste Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungstechnologien und die Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN 61340-5-1 produzieren wir unsere Produkte nach höchsten Qualitätsstandards. Auch den Service von Prüfzeugnissen und DAkkS-Kalibrierzertifikaten aus unseren hauseigenen Kalibrierlaboren bieten wir unseren Kunden an.

Qualität und Kundennähe sind feste Bestandteile der Strategie, weshalb die B+B Messtechnik überwiegend in Deutschland und in 100%-igen Tochterunternehmen weltweit hergestellt wird. Ständige Qualitätskontrollen, flexible Reaktionen auf Kundenwünsche und -änderungen sowie zeitnahe Lieferungen sind garantiert.