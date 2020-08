“Back-To-School”-Angebot: ONLYOFFICE stellt Schulen kostenlose Cloud-Office-Lösung zur Verfügung

Riga, 19.08.2020: Ascensio System SIA, das Unternehmen hinter der quelloffenen Online-Office-Software ONLYOFFICE, stellt Schulen seinen Cloud Service völlig kostenlos und Universitäten mit großen Rabatten zur Verfügung. Auf diese Weise erhalten Bildungseinrichtungen, die bisher noch keine Umgebung zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten in Betrieb haben, Zugriff auf eine vollumfängliche Dokumentenbearbeitungs-Suite, ohne teure Lizenzen erwerben zu müssen. ONLYOFFICE Cloud Service ist vollständig DSGVO-konform und erfüllt darüber hinaus die besonders hohen Datenschutzanforderungen von Bildungseinrichtungen.

ONLYOFFICE für Bildungseinrichtungen ist sowohl in der Cloud-Version als auch in der On-Premise-Variante unter https://www.onlyoffice.com/de/education.aspx verfügbar. Das Angebot ist unbegrenzt gültig.

Kostenlose Cloud-Kollaboration für Schulen und Universitäten

ONLYOFFICE ermöglicht die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Schülern, Studenten und Lehrpersonal, während sensible persönliche und wissenschaftliche Daten jederzeit geschützt bleiben. Mit ONLYOFFICE Cloud Service lassen sich einfach virtuelle Klassenzimmer mit Online-Dokumenteneditoren, Cloud-Speicher, Aufgaben, Zeitmanagement, Mail, Blogs und einem Wiki erstellen.

Über eigens entwickelte Konnektoren lässt sich ONLYOFFICE in viele gängige e-Learning-Systeme einbinden. Populäre Beispiele sind die Open-Source-Lernplattform Moodle sowie das webbasierte Lernmanagemensystem OpenOlat, die Nutzern mit ONLYOFFICE die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten innerhalb von Kursen erlauben. Auch die häufig an Schulen betriebenen Private-Cloud-Lösungen Nextcloud, ownCloud, HumHub und WebWeaver lassen sich mit wenigen Clicks mit ONLYOFFICE verbinden. Dokumente lassen sich so z.B. parallel von mehreren Schülern direkt in der Cloud öffnen und gemeinsam bearbeiten.

Mehr Freiheit bei der Zusammenarbeit

Mit ONLYOFFICE sind Nutzer zur Bearbeitung von Dokumenten nicht auf ein bestimmtes Endgerät oder eine Internetverbindung angewiesen: Neben den Online-Editoren stehen Nutzern kostenlose Desktop- und Mobile Apps für iOS und Android zur Verfügung, mit denen Dokumente jederzeit und von überall bearbeitet werden können.

ONLYOFFICE beinhaltet umfangreiche Programme zur Textbearbeitung, für die Tabellenkalkulation sowie einen Präsentationseditor und bietet so alle bekannten Funktionen von gängigen kommerziellen Office-Lösungen. Darüber hinaus ist ONLYOFFICE kompatibel mit allen üblichen Dateiformaten aus Microsoft Office, Libre Office und Open Office. Der SPIEGEL widmete ONLYOFFICE in diesem Jahr einen umfangreichen Produkttest und kam zu dem Ergebnis, dass die quelloffene Dokumentensuite eine ernstzunehmende Alternative zu den Softwarepaketen von Google und Microsoft darstelle.

Über ONLYOFFICE

ONLYOFFICE von Ascensio System SIA gehört mit über 7 Millionen Benutzern weltweit zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitätstools wie Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat .

ONLYOFFICE bietet Usern darüber hinaus umfassende Online-Funktionen: Zugriff von jedem Ort und von jedem Gerät aus, schnellen Dateiaustausch und Kollaboration in Echtzeit.

ONLYOFFICE Online Editoren lassen sich in jede Cloud-Plattform wie Nextcloud, ownCloud und Seafile integrieren. Durch die quelloffene API können Entwickler zudem eigene Add-ons schreiben. Der komplette Quellcode von ONLYOFFICE ist auf GitHub einsehbar.

Ascensio System SIA ist Mitglied der Open Source Business (OSB) Alliance, der wichtigsten Interessenvertretung der Open-Source-Wirtschaft in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onlyoffice.com.