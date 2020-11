Backforce erweitert seine Produktpalette um den Backforce One Plus

Backforce stellt sein neues Produkt vor: den Backforce One Plus, welcher ab heute auf der Webseite www.backforce.gg vorbestellbar ist. Der neue Backforce One Plus wurde mit Feedback von Nutzern und professionellen E-Sportlern auf Basis des Backforce One konsequent weiterentwickelt. Auch ist ab heute der Zubehörshop verfügbar.

Konsequente Weiterentwicklung mit der Community

Wie bereits der mehrfach ausgezeichnete Backforce One, überzeugt der Backforce One Plus mit Features, die in dieser Preisklasse kein anderer Gaming Chair bietet. Mit zusätzlichen Features wie verstellbarer Sitztiefe und Sitzneigung, abklappbaren und gepolsterten 5D-Armlehnen und horizontal und vertikal verstellbarer Lordosenstütze, bietet der Backforce One Plus eine noch bessere Ergonomie und einen besseren Sitzkomfort. Ideal für viele Stunden beim Zocken oder im Home-Office.

Der Backforce One Plus ist ideal für eine Körpergröße von 151 – 192 cm und wurde für ein Körpergewicht von 45 – 130 kg getestet. Mit einem Preis von 609? lässt der Backforce One Plus jeden anderen Gaming Stuhl in dieser Preisklasse alt aussehen.

Bewährte und bekannte Features

Selbstverständlich bietet auch der Backforce One Plus die vom Backforce One bereits bekannten, hochwertigen und ausgezeichneten Features: Gamer-Pulse LED, personalisierbare Patches, Dual Core und SyncSeat, verstärkte und atmungsaktive Rückenlehne, 10 Jahre Garantie und Qualität Made in Germany.

Eröffnung des Zubehörshops

Zusätzlich zum Launch des Backforce One Plus ist es nun auch möglich, auf der Backforce Webseite Zubehör für den Backforce One und Backforce One Plus zu erwerben:

Rollen und Gleiter für Hart- und Weichböden

Gepolstertes 5D-Armlehnen Upgrade Kit

Nackenkissen

Schulterpatches und LED-Broschen

Backforce, eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, produziert seit 2019 in Deutschland hochwertige, ergonomische Gaming Stühle Seit über 50 Jahren produziert Interstuhl Büromöbel und gehört inzwischen zu einem der führenden Hersteller in Europa für Sitzmöbel im Office Bereich. Interstuhl ist ein weltweit agierendes, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Meßstetten-Tieringen auf der Schwäbischen Alb. Hier werden die Produkte nicht nur entwickelt, sondern auch gefertigt.