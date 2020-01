Bahn entschuldigt sich für Tweet an schwangere Reisende

Die Deutsche Bahn hat sich für einen Tweet an eine Reisende

entschuldigt. Eine Bahnkundin hatte sich über mangelnde Unterstützung der

Zugbegleiter beim Einstieg in einen Zug beschwert. Die Schwangere, die mit einem

Kleinkind und einem Kinderwagen nach eigenen Angaben am Samstag von München nach

Nürnberg fahren wollte, hatte auf Twitter berichtet, dass eine Zugbegleiterin

ihre Bitte um Hilfe beim Einstieg “achselzuckend” ignoriert habe. Daraufhin

verfasste die Frau einen Tweet. In dem sozialen Netzwerk hatte die Bahn

geantwortet, dass die Angestellten des Konzerns nicht versichert seien und

deshalb den Fahrgästen nicht beim Einstieg in den Zug helfen dürften: “Die

Kollegen sind nicht versichert, wenn sie Ihnen den Kinderwagen in den Zug

tragen. Deshalb konnte sie auch nicht helfen. Denn passiert dabei etwas, muss

sie es auf ihre eigene Kappe nehmen”, twitterte die Bahn. Für diese Aussage hat

sich die Deutsche Bahn nun entschuldigt, wie die “Rheinische Post” (Dienstag)

berichtet: “Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die die Kundin hatte. Unsere

Antwort auf den Tweet der Kundin tut uns leid”, sagte eine Sprecherin der Bahn.

Zudem stellte der Konzern klar: “Wenn DB-Mitarbeiter unseren Reisenden helfen,

dann sind sie auch versichert. Die Kundenbetreuer von DB Regio sind dahingehend

geschult und angehalten, unseren Reisenden – sei es mit Rollstuhl oder

Kinderwagen – beim Ein- und Ausstieg aktiv behilflich zu sein”, sagte eine

Sprecherin der Bahn. Die Bahn arbeite derzeit den Vorfall auf und suche nun den

direkten Kontakt zu der Frau.

