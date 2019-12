Bahntickets im Nahverkehr: Preise seit 2015 um 14 % gestiegen

– Ticketpreise im Bahnfernverkehr sind dagegen nur um 1,3 % gestiegen

(November 2019 gegenüber November 2015)

– Fernbus-Tickets haben sich mit rund 15 % im Vergleich zum

Verbraucherpreisindex weit überdurchschnittlich verteuert

– Inlandsflüge sind im gleichen Zeitraum fast 3 % günstiger geworden

– Fernstrecken werden immer häufiger mit der Bahn zurückgelegt

Bahnfahren soll attraktiver werden und vor diesem Hintergrund standen die

Ticketpreise für den Bahnfernverkehr in jüngster Zeit oft im Mittelpunkt der

politischen Debatte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind

die Preise für Bahntickets im Fernverkehr seit 2015 nur leicht um 1,3 %

gestiegen (November 2019 gegenüber November 2015). Bahntickets im Nahverkehr

(DB-Regio-Produkte) sind dagegen im gleichen Zeitraum 14 % teurer geworden.

Damit stiegen die Preise für Fahrten in Nahverkehrszügen noch stärker als die

Fahrkartenpreise des Öffentlichen Personennahverkehrs insgesamt (Bus und Bahn in

Verkehrsverbünden), die sich seit 2015 um 8,1 % verteuert haben. Zum Vergleich:

Die Verbraucherpreise insgesamt erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 5,6 %.

Eine überdurchschnittliche Preissteigerung ist auch bei den Fernbus-Tickets

feststellbar: Diese sind im Betrachtungszeitraum um 15,4 % gestiegen. Die

Ticketpreise für Inlandsflüge haben sich gegenläufig entwickelt, sie sind seit

November 2015 um 2,9 % günstiger geworden.

Immer mehr Menschen legen Fernstrecken mit der Bahn zurück

Ab 1. Januar 2020 wird ein Mehrwertsteuersatz von 7 % anstelle von 19 % für

Bahnfahrkarten im Fernverkehr gelten. Die Gesetzesänderung als Teil des

Klimapakets wurde von Bundestag und Bundesrat im Dezember verabschiedet. Die

Deutsche Bahn AG gab bekannt, dass sie die Senkung des Mehrwertsteuersatzes

direkt an die Kundinnen und Kunden weitergeben will. Als Effekt erwartet das

Unternehmen jährlich fünf Millionen zusätzliche Reisende im Fernverkehr. Damit

würde sich die Zunahme bei den Reisenden im Eisenbahnfernverkehr fortsetzen: Im

Jahr 2018 nutzten fast 133 Millionen Fahrgäste den innerdeutschen

Bahnfernverkehr, das waren fast 14 % mehr als im Jahr 2015 (fast 117 Millionen).

Fast 38 Milliarden Personenkilometer wurden 2018 im inländischen Bahnfernverkehr

zurückgelegt und damit 18,2 % mehr als 2015. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 sind

mehr als doppelt so viele Personenkilometer im Bahnfernverkehr erbracht worden

als bei Inlandsflügen und im Busfernverkehr zusammen. Die mit Abstand meisten

Personenkilometer wurden 2018 jedoch mit Bahnen und Bussen des ÖPNV

zurückgelegt: 111 Milliarden Personenkilometer (fast 11,6 Milliarden

Passagiere).

Methodische Hinweise:

– Um die Leistung im Personenverkehr zu bestimmen, berechnet die

Verkehrsstatistik die sogenannten Personenkilometer (Pkm). Dafür

werden die zurückgelegten Kilometer mit der Zahl der Reisenden

multipliziert. Fahren zum Beispiel in einem Bus 30 Personen über eine

Entfernung von 20 km zwischen den Orten A und B, so wird eine

Beförderungsleistung von 600 Pkm nachgewiesen.

– Beim innerdeutschen Verkehr werden generell die Beförderungen

innerhalb Deutschlands nachgewiesen, bei denen also Start- und Ziel

in Deutschland liegen. Verkehre von und ins Ausland sind hier nicht

enthalten.

