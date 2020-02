BALLY WULFF glänzt auf internationalem Parkett Startschuss für die Londoner Gaming Messe ICE

Zum sechsten Mal in Folge stellt BALLY WULFF sein facettenreiches Portfolio an Unterhaltung und hochwertigen deutschen Qualitätsprodukten für Deutschland, Spanien sowie den Online-Markt auf der größten europäischen Glücksspielmesse vor. Mit actiongeladenen Spielepaketen, die es in sich haben, geht es in die neue Messesaison – das Ganze auf zwei Ebenen in Szene gesetzt. „Wir können erste gute Gespräche verzeichnen und schätzen den informativen Austausch mit dem internationalen Publikum hier in der englischen Hauptstadt sehr.“, berichtet Geschäftsführer Lars Rogge direkt aus London.

Das Traditionsunternehmen positioniert sich klar als Trendgeber für passgenaue Produkte in der Gastronomie sowie der Spielstätte und stellt die umfangreichste Produktpalette aller Zeiten mit vielen speziellen Features und Funktionen vor.

All das und noch mehr kann man ab heute bei BALLY WULFF auf dem Stand N4-260 live erleben. Das Team aus Berlin und Spanien freut sich auf Ihren Besuch.