Bam Bam Resources: Bohrungen deuten auf deszendente Kupferanreicherung unterhalb der Oxidmineralisierung auf dem Porphyrprojekt Majuba Hill, Nevada, hin



VANCOUVER, British Columbia – 5. März 2021 – Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FSE: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Protokollierung und Interpretation der Kupfermineralogie und Analyseergebnisse im aktuellen und historischen Bohrkern aus Majuba Hill auf eine Anreicherung von Kupfergehalten unterhalb der bekannten Kupferoxidationszonen hinweisen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57126/2021_03_05_BBR_News_DEPRcom.001.png

Profilschnitt mit Kupferoxidzonen und postulierten Anreicherungszonen.

Einige aktuelle und historische Bohrungen in Majuba endeten in signifikanten Kupfergehalten unterhalb der Kupferoxidzonen, darunter:

– MMX-24 (1.100 Fuß tiefes Loch): 370 Fuß (112,8 m) mit 0,45 % Cu aus 730-1100 Fuß (222,5-335,3 m) in der Anreicherungszone.

– MHB-6 (800 Fuß tiefes Loch): untere 50 Fuß (15,2 m) mit 0,72 % Cu und 19,8 ppm Ag aus 750-800 Fuß (228,6 bis 243,8 m), einschließlich der untersten 20 Fuß 6,1 m mit 1,31 % Cu aus 780-800 Fuß (237,7-243,8 m).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57126/2021_03_05_BBR_News_DEPRcom.002.png

Karte mit den bisherigen Bohrungen auf dem Projekt Majuba Hill

Larry Segerstrom, Geologe und Mitglied des Advisory Board, kommentierte: Ich bin sehr begeistert von den neu erkannten Zonen mit Kupferanreicherung unterhalb der Oxidzonen. In vielen Porphyr-Kupferlagerstätten im Südwesten der USA gibt es signifikante Anreicherungszonen, beispielsweise im großen Bergbaubezirk Pima in Arizona und in den riesigen Minen in Chile, Escondida und Chuquicamata. Die Anreicherungszonen in diesen Minen sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung und einer der Gründe dafür, dass sie so reichhaltig und wirtschaftlich sind. Ich freue mich darauf, in die in Majuba Hill mit Kupfer angereicherten Zonen weitere Bohrungen niederzubringen und tiefer in die unterlagernde primäre Kupfermineralisierung zu bohren. Ich denke, dass wir die bekannte Majuba-Mineralisierung erheblich erweitern werden. Dies ist eine enorme Chance, eine große Kupferlagerstätte zu erschließen.

Über das Konzessionsgebiet Majuba Hill

Majuba Hill ist eine große zusammenhängende Liegenschaft, die den aufstrebenden Kupferbezirk Majuba Hill kontrolliert. Sie liegt nordöstlich von Reno, Nevada. Das Projekt besteht aus weitläufigen Mineral- und Oberflächenrechten im Privatbesitz, patentierten Bergbauclaims sowie staatlichen Claims für den Erzgangbergbau (Federal Lode Mining), die zu 100% von Bam Bam Resources Corp kontrolliert werden.

Das Konzessionsgebiet ist leicht über gut erhaltene Feldwege von rund 40 Kilometern (23 Meilen) Länge zu erreichen, die von der U.S. Interstate 80 abzweigen. Reno und Elko sind die Hauptlieferzentren für Explorations- und Bergbauaktivitäten in Nevada. Die bestehenden Highways reichen für den Transport der schweren Ausrüstung für die Exploration aus. Für die Logistik für die Erschließung würden der 4-spurige Interstate 80 Highway, die Bahnstrecke der Union Pacific und benachbarte Strom-, Erdgas- und Glasfaser-Übertragungswege auf dem Bahn-Highway-Korridor verwendet werden.

Der Bergbau ist in der Gegend ein häufiger Beruf und im Gebiet Winnemucca-Lovelock gab es in den letzten Jahrzehnten einige kleine bis erstklassige Minen. In Nevada ist eine gut ausgebildete und im Bergbau erfahrene Arbeiterschaft verfügbar, wenn Arbeitskräfte und Expertise gefordert sind.

Die exzellente Lage von Bam Bams Konzessionsgebiet Majuba Hill, mit der bereits bestehenden bergbaufreundlichen Infrastruktur, reduziert die Kosten für die Explorationsprogramme und die zukünftigen Abbautätigkeiten erheblich.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), P.Geo. in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101) geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom ist Mitglied des Advisory Board des Unternehmens.

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E-Mail: jw@bambamresources.com

Tel: 1 (855) 475-0745

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.