Banker nehmen die höchsten Kredite auf, Landwirte und Förster die niedrigsten (FOTO)

– Angestellte in der Finanz- und Versicherungsbranche leihen sichdurchschnittlich 15.434 Euro– Kreditsummen in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischereibei nur 12.382 Euro– Über 300 CHECK24-Experten beraten bei Fragen rund um dendigitalen Kreditabschluss

Wer in der Finanz- und Versicherungsbranche arbeitet, leiht sich im Schnitt am

meisten Geld. Banker und Versicherungskaufleute nehmen durchschnittlich Kredite

in Höhe von 15.434 Euro auf. Das sind 25 Prozent mehr als in der

letztplatzierten Branche. Landwirte, Förster und Fischer nehmen im Schnitt nur

12.382 Euro auf.

“Banker wissen wohl, dass sie sich mit den günstigen Zinsen eines Onlinekredits

höhere Darlehenssummen leisten können”, sagt Christian Nau, Geschäftsführer

Kredite bei CHECK24.

Geschäftsführer leihen sich viel, Studenten nur wenig Geld von der Bank

Betrachtet man die über CHECK24 abgeschlossenen Kreditsummen nach beruflichem

Status der Kreditnehmer, fallen große Unterschiede auf. Geschäftsführer nehmen

durchschnittlich die höchsten Kredite auf. Mit 21.245 Euro liegen sie deutlich

vor selbstständigen Freiberuflern (Ø 18.167 Euro) und Berufssoldaten (Ø 17.631

Euro).

Am Ende des Rankings befinden sich Auszubildende und Studenten. Sie nehmen

durchschnittlich weniger als 4.000 Euro auf.

“Die finanzielle und persönliche Situation eines Kunden bestimmt die Konditionen

eines Kredits”, sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. “In der

persönlichen Beratung lässt sich unabhängig vom beruflichen Status für jeden

Kunden individuell das passende Angebot finden.”

Hier geht es zur Tabelle mit Kreditsummen nach beruflichem Status (https://www.c

heck24.de/files/p/2020/6/4/b/14823-2020_02_20_check24_tabelle-beruflicher-status

.pdf)

Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten

persönlich

Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300

CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per

Telefon oder E-Mail.

Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen

starten und das passende Angebot digital abschließen. Mit dem SmartAntrag bietet

CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der

Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe

künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des

Antragstellers. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durch

Fehleingaben.

