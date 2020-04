Banker und Politiker agieren – Gold im Visier der Anleger

Die US-Notenbank tut alles, um einer Rezession entgegenzuwirken, zum Beispiel Finanzierungen erleichtern und Anleihen kaufen. So sind die Anstrengungen der FED jetzt noch gewaltiger als in der Finanzkrise 2008 und 2009. Rettungspakete werden hierzulande und in den USA geschnürt. Denn die Lage ist ernst, aber zumindest für Gold alles andere als hoffnungslos.

Die Zentralbanken kämpfen mit einem schwindenden Vertrauen, die globalen Märkte befinden sich in Mitleidenschaft. Sollte der Corona-Virus bald unter Kontrolle gebracht werden, dann könnte es wieder anders aussehen. Zwar sind in den letzten Wochen die Aktienwerte von Goldgesellschaften teils enorm in den Keller gerutscht, aber ähnlich war es in der Finanzkrise. Was geschah danach? Mit dem Goldpreis ging es drastisch nach oben. Auch jetzt zeigt sich, dass online Goldmünzen- und -barren stark nachgefragt werden.

Jetzt sollten Gold und Goldunternehmen stark auf dem Schirm der Anlegergemeinde stehen. Denn Minengesellschaften sind aktuell preislich günstig und sind vielleicht gerade die Branche, die in nächster Zeit die besten Renditen einfahren kann. So sehen es etwa die Experten von Sprott Asset Management. Natürlich ist es nicht einfach den besten Moment für einen Einstieg zu finden, aber derzeit sollte man eigentlich nah dran sein.

Goldgesellschaften, die Beachtung verdienen, sind beispielsweise Bluestone Resources oder GoldMining. Bluestone Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-mag-silver-und-skeena-resources/ – entwickelt im Südosten von Guatemala sein Weltklasseprojekt Cerro Blanco. Daneben besitzt das Unternehmen das Mita Geothermie-Projekt, welches für die Stromerzeugung lizenziert ist.

Schuldenfrei und mit Barmitteln bestens ausgestattet hat GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-goldmining-und-maple-gold-mines/ – ein großes Portfolio an Goldprojekten (Kanada, Brasilien, Peru, Kolumbien, USA). Auch ein Uranprojekt im Athabascabecken gehört dazu.

