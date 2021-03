BANXA kündigt DTC-Zulassung am OTCQX an



Toronto/Melbourne, 31. März 2021- BANXA (TSX-V: BNXA) (FWB: AC00) (OTCQX:BNXAF) (BANXA oder Unternehmen), ein Payment Service Provider (PSP) [Zahlungsdienstleister] für die Digital-Asset-Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens nun zur elektronischen Abwicklung durch die Depository Trust Company (DTC) in den USA berechtigt sind. Die Stammaktien des Unternehmens notieren in den Vereinigten Staaten am OCQX Venture Market (der OTCQX) unter dem Kürzel BNXAF.

DTC fungiert als elektronische Clearingstelle und ist für die Abrechnung von getätigten Geschäften in den Vereinigten Staaten zuständig. Die DTC-Zulassung vereinfacht den Handelsprozess sowie die Übertragung der Stammaktien des Unternehmens zwischen verschiedenen Brokern in den Vereinigten Staaten; außerdem können die Aktien nun auf den gängigsten Online-Plattformen gehandelt werden. Die Stammaktien von Banxa notieren weiterhin unter dem Kürzel BNXAF am OTCQX.

Der Kauf von Banxa-Aktien ist nun für bestehende und potenzielle Aktionäre in den Vereinigten Staaten einfacher als je zuvor, meint Domenic Carosa, Gründer und Chairman von Banxa. Wir sind der Ansicht, dass diese Zulassung unsere Handelsliquidität in den USA verbessern wird und auch die Abwicklung von Geschäften mit unseren Aktien beschleunigen sollte.

Banxa bietet seinen Kunden einen sicheren, regelkonformen Zugang zum Markt für digitale Vermögenswerte. Zu den Partnern von Banxa gehören wichtige Börsen und Wallets wie Binance, OKEx, Huobi, Edge und Kucoin. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten setzt sich Banxa aktiv für Regulierung und Lizenzierung in den Märkten ein, in die das Unternehmen eintritt, mit dem Ziel, mehr Optionen und Dienstleistungen für seinen globalen Kundenstamm anzubieten. Die aktuelle Präsentation des Unternehmens können Sie unter folgendem Link abrufen: http://bit.ly/BNXA-Webinar-31March2021.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

DOMENIC CAROSA

Domenic Carosa

Chairman (+1-888-218-6863)

Über BANXA

BANXA (TSX-V: BNXA – Banxa Holdings Inc.) ist ein Payment Service Provider (PSP) mit der Mission, eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzsystemen, der Regulierung und dem Bereich der digitalen Assets zu bauen. Unser Ziel ist es, die breite Öffentlichkeit an digitale Währungen heranzuführen, indem wir eine vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur aufbauen, die eine einfache und sichere Umwandlung von Fiat-Währung in digitale Währung ermöglicht (USD/CAD zu BTC/ETH [Bitcoin/Ethereum[). Banxa hat Büros in Australien und den Niederlanden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, annehmen, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Die Aussagen von BANXA, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Bedingungen, von denen sich viele dem Einflussbereich von BANXA entziehen, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingeschränkt, einschließlich: dass sich die Annahmen von BANXA bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen können; ungünstige Marktbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; und dass zukünftige Ergebnisse von den historischen Ergebnissen abweichen können. Sofern nicht durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt BANXA keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.banxa.com.

Anlegerservice:

Nordamerika: +1 (604) 609 6169

International: +61 451 744 080

E-Mail: Investor@banxa.com

Lytham Partners, LLC New York/Phoenix

Ben Shamsian

E-Mail: Shamsian@lythampartners.com

Mediensprecher

Liam Bussell, Leiter, Corporate Communications

E-Mail: Liam@banxa.com

