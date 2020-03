Barcodegestützte Verladung und Auslieferung von Waren im Großhandel (MDE Delivery Software)

Für den Transport und Logistiksektor entwickelt COSYS standardisierte Delivery Software Module, die auf mobilen Endgeräten wie MDE Geräte mit integrierter Scan-Engine oder Smartphones mit Betriebssystem Android oder IOS im Einsatz sind.

Die Softwaremodule der COSYS mobilen (MDE) Lösung Verlade- und Ablieferscannung haben sich besonders im technischen Großhandel sowie Großhändlern der SHK und Baustoffbranche und Automobilzulieferern etabliert.

Nicht zuletzt auf Grund der stetigen Weiterentwicklung der COSYS Verlade- und Ablieferscannung Softwarelösung, die von COSYS und COSYS branchenübergreifenden Kunden ausgeht.

Der Anwender wird durch standardisierte Abläufe von der Verladung der Packstücke auf das Fahrzeug bis zur Auslieferung beim Kunden durch COSYS Software begleitet und gestützt. Auch die Lademittelverwaltung und Rücknahme von Retouren ist problemlos möglich.

Fehleranfällige Eingaben sind auf das absolute Minimum reduziert. Stattdessen können Artikel und deren Mengen per Scan erfasst werden. Benutzereingaben können vordefiniert werden, wodurch auch ungeübte Auslieferungsfahrer die Touren fehlerfrei abwickeln können.

COSYS Software zeichnet sich durch einen modularen Aufbau aus. COSYS MDE Module können kundenspezifisch angepasst und erweitert werden.

Der komplette Ablauf der Delivery Touren kann in nur einem MDE Modul ?Touren? durchgeführt werden. Vor- oder nachgelagerte Lagerprozesse können in separaten COSYS Software Modulen abgedeckt werden. So ist es einfach zwischen Modulen für Lagermitarbeiter und Fahrer zu unterscheiden.

Prozesskonfiguration der COSYS mobilen (MDE) Lösung Verlade- und Ablieferscannung

Verladung / Verladescannung

Durch Auswahl der Tour auf dem MDE Gerät, via Scan oder manueller Eingabe der Tournummer und des Tourdatums, werden dem Fahrer alle Tourstopps der zu beliefernden Kunden angezeigt. Die Kundenübersicht ist sortiert nach der Auslieferungsreihenfolge (zuletzt anzufahrender Kunde wird zuerst verladen).

Durch Auswahl eines Kunden werden nun alle zu verladenen Packstücke für diesen angezeigt. Nach dem Scannen des Packstückcodes oder der NVE-Nummer wechselt der Status des jeweiligen Packstücks auf ?verladen?. Dies wird dem Mitarbeiter durch farbliche Markierungen der einzelnen Packstücke unmissverständlich angezeigt. (Rot = unbearbeitet, Orange = in Bearbeitung, Grün = fertig bearbeitet).

Sollte der Fahrer ein falsches Packstück scannen oder die Soll-Menge der zu verladenen Packstücke für die Tour unterschreiten, wird dies durch akustische und optische Signale auf dem MDE Gerät kenntlich gemacht.

Eine Unterschreitung der Soll-Menge bei der Verladung muss von dem Fahrer per Tastatureingabe begründet werden. Zudem kann ein Foto erfasst werden, falls z. B. eine Beschädigung der Grund für die unvollständige Verladung ist.

Auslieferung / Ablieferscannung / Delivery

Bei der Auslieferung wählt der Auslieferungsfahrer zunächst den angefahrenen Kunden auf dem MDE Gerät aus. Anschließend erhält er die Übersicht der, für diesen Kunden geladenen Packstücke. Über einen Info-Button gelangt der Auslieferungsfahrer in die Kundendetails mit Adresse, Telefonnummer, Ansprechpartner und weitere relevante Informationen zum Kunden.

Bei der Abladung werden die einzelnen Packstücke mit Soll-/Ist- Abgleich gescannt, bevor sie dem Kunden übergeben werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle für den Kunden verladenen Packstücke auch abgeliefert werden und Waren von anderen Kunden nicht fälschlicherweise mit übergeben werden.

Wird ein falsches Packstück gescannt, wird der Fahrer sofort über ein entsprechendes optisches sowie akustisches Signal vom System darüber informiert, was eine Fehllieferung nahezu ausgeschlossen macht.

Sind alle Packstücke für den Kunden erfasst, kann dieser direkt auf dem mobilen Gerät des Fahrers den Erhalt seiner Waren per Unterschrift bestätigen. Sollte eine Abstellerlaubnis vorliegen, kann der Auslieferungsfahrer ein Foto erfassen, welches bestätigt, dass er die Waren und Packstücke ordnungsgemäß abgestellt hat.

Unterlieferungen (Abweichungen Soll/Ist) müssen ebenso begründet und dokumentiert werden. Auch, wenn zum Beispiel eine Annahmeverweigerung des Kunden erfolgt ist.

Sind alle Packstücke beim Kunden gescannt und die Auslieferung abgeschlossen, ändert sich der Status der Packstücke auf ?ausgeliefert?, ?abgestellt? oder ?Annahmeverweigerung?.

COSYS empfohlene Hardware:

Honeywell Scanpal EDA 51

Zebra TC52 / Zebra TC57 oder Zebra TC72 / Zebra TC 77

Samsung Galaxy XCover 4s (mit COSYS Performance Scanning)

Datenübertragung

Alle erfassten Daten werden an das COSYS Backend (Cloud oder OnPremise) übertragen. Bei Funklöchern und Netzstörungen werden die Daten offline auf dem Gerät gesichert und übertragen, sobald eine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung zur Verfügung steht. Diese online/offline Hybridvariante ist die flexibelste Lösung zur mobilen Datenübertragung.

COSYS WebDesk, Monitoring

Im COSYS WebDesk (browserbasierte Administrations- und Nachverarbeitungssoftware) können die einzelnen Packstücke und Touren mit jeweiligen Status, Fotos und Unterschriften eingesehen werden. Diverse Such- und Filterfunktionen stehen zur Verfügung.

Der COSYS WebDesk stellt somit die ideale Untersetzung der mobilen Lösung für das BackOffice dar.

Auch Stammdaten, Benutzer, Mandanten und deren Rollen/Rechte können im WebDesk gepflegt werden. Rechte und Rollen können via LDAP Anbindung zudem aus dem Active Directory übernommen werden.

Anbindung und Schnittstellen des COSYS Backends an weitere Systeme und Stand-alone Betrieb

Die Lösung kann sowohl Stand-alone als auch mit Anbindung an Ihre Systeme betrieben werden. Diverse Anbindungsmöglichkeiten, Impots und Expots von Daten aus Datenbanken und Datendateien sowie Schnittstellen zu ERP Systemen sind problemlos möglich. So wird die COSYS Verlade- und Ablieferscanning Anwendung u. a. bereits erfolgreich in Kombination mit SANGROSS Warenwirtschaft, proALPHA, Witron und SAP eingesetzt.

Cloud Lösung oder OnPremise

Die COSYS mobile (MDE) Lösung Verlade- und Ablieferscannung kann sowohl als SaaS Lösung in der Cloud oder OnPremise betrieben werden.

Zusammenfassung: Vorteile der COSYS mobilen (MDE) Lösung Verlade- und Ablieferscannung

Die intuitiv bedienbare Softwarelösung Verlade- und Ablieferscannung ermöglicht schnelles Arbeiten und einen optimalen Arbeitsablauf vor und während der Delivery Tour:

Steigerung der Prozesstransparenz

Fehlerreduzierung und Zeitersparnis durch Abschaffung papierbasierter Prozesse (Digitalisierung, Nachhaltigkeit)

mobile Tourenübersicht auf dem MDE Gerät

mobile Ladeliste direkt auf dem MDE Gerät (nach Kunden sortiert)

visuelle Kennzeichnungen der Packstücke für die Fahrer (grün=fertig, rot=unfertig, etc.)

zusätzliche Features durch mobile Foto- und Schadensdokumentation

erhöhte Sicherheit durch eine digitale Unterschriftserfassung

Echtzeit-Datenverbindung per WLAN/UMTS

einfache Anbindung an übergeordnete IT Systeme (ERP, WMS, LVS)

Erweiterungsoptionen:

kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten der COSYS Software Module

Erweiterungsmöglichkeiten um weitere branchenspezifische oder branchenübergreifende COSYS MDE Module wie z. B. Kommissionierung, Versandfertigmeldung, Retoure, Selbstabholung und Online Order Kundenbestellung aus den Bereichen Transport, Delivery, Warehouse und Mobile Sales.

COSYS mobilen (MDE) Lösung Verlade- und Ablieferscannung ?aus einer Hand?

COSYS bietet seinen Kunden das Gesamtsystem aus mobiler Softwarelösung mit BackOffice System, Hardware (vom Rollout bis zur Reparatur) und weiteren Dienstleistungen zur Einführung und Betreuung der Lösung. Auch Wartung- und Supportverträge bieten wir Ihnen auf Wunsch passgenau an, ebenso wie After Sales Services.

