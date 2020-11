BaufiPlus: Das sichere Plus für jede Baufinanzierung

November 2020 ? Bislang konnten freie und unabhängige Baufinanzierungsvermittler nur die Absicherungsbausteine der finanzierungsgebenden Bank nutzen. Mit BaufiPlus bringen die 3wefinanzia GmbH und Credit Life eine passgenaue Absicherung für Baufinanzierungen auf den Markt, die sich losgelöst von der Bank abschließen lässt. BaufiPlus ist nicht nur ein leistungsstarkes Produkt mit kundenorientierten Produktdetails, sondern auch eine zusätzliche attraktive Ertragschance für den Berater. Dank des kostenfreien Online-Rechners gelingt der Abschluss vollständig digital in nur wenigen Minuten. Damit lässt sich der Beratungsprozess aus einem Guss und ohne Brüche verwirklichen. Möglich ist die Absicherung aller neu abgeschlossenen Baufinanzierungen, auch bei Modernisierung, Forward-Darlehen und Prolongation. Die Kunden können zwischen Einmalbeitrag und Monatsbeitrag wählen.

Optimale Unterstützung für Baufi-Berater

Vor Verkaufsstart sorgen die 3wefinanzia und Credit Life für das komplette Onboarding der jeweiligen Vertriebsmannschaft. Das Angebot richtet sich dabei auch an Vermittler ohne ??34d GewO. Mit dem Vermittlerpass lässt sich BaufiPlus dann IDD- und WIKRL-konform beraten und verkaufen. Hinter der 3wefinanzia stehen ehemalige und langjährige Bankvorstände einer der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland sowie erfolgreiche Vertriebsdirektoren und Vertriebler. Den Anspruch erläutert Karin Schwartz, Geschäftsführerin der 3wefinanzia GmbH: ?Mit BaufiPlus haben wir uns speziell auf die Belange des Vermittlermarkts konzentriert. Bei der Produktgestaltung stand der Kreditnehmer für uns stets an erster Stelle.? Ihr Kollege Michael Becky ergänzt: ?Mit BaufiPlus unterstützen wir alle unabhängigen Vermittler bei einer individuellen, unabhängigen und guten Baufinanzierungsberatung.?

Maßgeschneiderte Absicherung von Credit Life

Produktgeber von BaufiPlus ist Credit Life, Spezialist für die Absicherung von Zahlungsverpflichtungen mit mehr als 40-jähriger Erfahrung. Dazu Andreas Schwarz, Vorstand der Credit Life AG: ?Unsere Stärken ergänzen sich optimal. Das vertriebliche Know-how der 3wefinanzia GmbH und die Expertise von Credit Life bei maßgeschneiderten Versicherungslösungen in Kombination mit einer vollständig digitalisierten Abschlussstrecke schaffen die Voraussetzungen dafür, die Marktposition der unabhängigen Vermittler noch weiter zu stärken. Ein wichtiges Ziel dabei ist, zusätzliche Ertragspotenziale für die Vermittler zu erschließen.? Hilfestellung bieten die beiden Partner auch durch gezielte Unterstützungsleistungen wie etwa durch kostenfreie Vertriebs- und Verkaufsschulungen, Qualifikation der Berater sowie jederzeit persönliche Ansprechpartner im Tagesgeschäft.

Die sichere Baufinanzierung

Der Immobilienkauf stellt in der Regel die größte finanzielle Belastung im Leben dar. BaufiPlus sichert die geliebten vier Wände des Kreditnehmers auch im Fall unerwarteter Schicksalsschläge. Zur Verfügung stehen Absicherungsbausteine gegen die Risiken Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, schwere Krankheiten und Tod. Je nach persönlicher Situation des Kreditnehmers lassen sich die einzelnen Bausteine miteinander kombinieren und mit jeder Finanzierung abschließen. So können berufliche sowie familiäre Risikofaktoren im Rahmen eines ganzheitlichen Finanzierungskonzepts berücksichtigt werden. Mit dieser Flexibilität verhilft BaufiPlus unabhängigen Vermittlern zu einer optimalen Beratung nach WIKRL und damit auch zu regulatorischer Sicherheit.