Bavaria Finanz Kreditarten und Auszahlung

Im Laufe der Zeit haben sich Banken und Kreditinstitute hinsichtlich der Kreditvielfalt den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden angepasst, erklärt Bavaria Finanz Service. Da jede Bank versucht, mit Krediten Kunden zu gewinnen, ist es unerlässlich, die verschiedenen Kredite genau zu vergleichen, auch wenn es um einen Kredit ohne Schufa mit schneller Auszahlung geht. Dabei sind vor allem die Gesamtkosten von großer Wichtigkeit, so Bavaria Finanz Service. Diese bestehen nicht nur aus den Zinsen, sondern auch aus den sogenannten Nebenkosten, wie beispielsweise bei herkömmlichen Banken den Kontoführungsgebühren eines extra Kreditkontos, führt Bavaria Finanz weiter aus. Folgend klärt Bavaria Finanz über Kreditarten auf und auch, wann für gewöhnlich ein Kredit bei Bavaria Finanz ausgezahlt wird und wer grundsätzlich bei Bavaria Finanz einen Kredit bekommt.

Bavaria Finanz über unterschiedliche Kreditarten

Die meisten Kredite oder Kreditnamen sind nur Oberbegriffe, weiß Bavaria Finanz, die sich weiter klassifizieren lassen:

? Kleinkredit oder auch Sofortkredit

Bis 10.000 EUR nicht an Verwendungszweck gebunden und bei Bavaria Finanz auch ohne Schufa Abfrage möglich)

? Onlinekredite

Kreditbezeichnung für Kredite, die bequem über das Internet beantragt werden können wie bei Bavaria Finanz Service beispielsweise – ebenfalls nicht zweckgebunden)

? Ratenkredit

Fest vorgegebene Tilgungsschritte = Kreditnehmer hat die Wahl zwischen einem Tilgungsdarlehen oder Annuitätendarlehen. Tilgungsdarlehen haben einen festen Tilgungssatz. Hier sinkt aber mit immer voranschreitender Tilgung der Zinsanteil. So sind die Raten am Ende deutlich geringer als zu Beginn. Nicht so beim Annuitätendarlehen. Hier ist die Ratenhöhe fest definiert und bleibt bis zur letzten Ratenzahlung gleich.

? Hypotheken

Eine eigenständige Kreditform, bei dem der Kreditnehmer eine Sicherheit hinterlegen muss, meist in Form einer Immobilie. Damit erhält die Bank das Recht auf die Immobilie, sollte der Schuldner in Zahlungsverzug oder Zahlungsunfähigkeit geraten.

? Schweizer Kredit

Sind wie bei der Bavaria Finanz Service e.K. schufafreie Kredite, die gerne beantragt werden, wenn eine negative Bonitätsprüfung andere Kreditformen bereits vereitelt hat und/oder eine schnelle, unkomplizierte Auszahlung gewünscht ist

Was bedeutet eigentlich „Kredit“?

Das Wort stammt ursprünglich aus dem Lateinischen (credere „glauben, vertrauen“ und creditum „das auf Treu und Glauben Anvertraute“). Da Kredite immer mit einer Rückzahlung inklusive Zinsen verbunden sind, sind sie in gewisser Art Leihgaben, führt Bavaria Finanz Service weiter aus. Oder anders ausgedrückt: Eine vereinbarte Summe, der Kredit, wird gegen Zinszahlungen verliehen. Diese Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kreditnehmer wird exakt vertraglich fixiert. Die Rückzahlungsmodalitäten sind meisten monatlich. Dabei hängt die Laufzeit eines Kredites von der jeweils zurückgezahlten Rate ab. Je kleiner die Rate, desto länger ist die Kreditbindung. Die wichtigsten Begriffe bei Krediten sind nominelle und effektive Jahreszinsen.

Bavaria Finanz über nominellen und effektiven Jahreszins

Der nominelle Zins, so Bavaria Finanz, zeigt dem Kreditnehmer die Höhe der Leihgebühr des Kredites an, aber ohne die anfallenden Nebenkosten. Im effektiven Jahreszins sind zusätzlich noch die anfallenden Gebühren enthalten, meistens werden sie aber nicht explizit aufgeschlüsselt. Es lohnt sich also, nachzufragen, erklärt Bavaria Finanz abschließend.

Wie lange dauert die Auszahlung bei Bavaria Finanz?

Einer der Gründe, warum sich viele für einen Kredit der Spezialbank Bavaria Finanz Service entscheiden, ist die schnelle Auszahlung. Bavaria Finanz ist seit über 15 Jahren Spezialist für die Vergabe von Krediten jeglicher Art und das ohne Schufa Abfrage. Weiterer Pluspunkt: Ein Kredit kann bequem online beantragt werden. Liegen dann alle benötigten Dokumente vor, die für einen seriösen Kredit grundsätzlich benötigt werden, erfolgt die Auszahlung bei Bavaria Finanz binnen weniger Tage.

Wer bekommt einen Kredit bei Bavaria Finanz?

Grundsätzlich kann jeder einen Kredit bei Bavaria Finanz Service online beantragen. Doch wie bei jedem anderen seriösen Kreditgeber auch, müssen bestimmte Unterlagen vorhanden sein und eingereicht werden. Welche Unterlagen das genau sind und viele weitere Fragen rund um das Thema seriöser Kredit ohne Schufa, beantwortet der Finanzdienstleister über seine Webseite selbst.