BayWa AG führt Marlin Master Data Governance-Prozess für Geschäftspartner der IPS in S/4HANA ein

Die BayWa AG setzt künftig auf Datenqualitäts-Lösungen der ISO Professional Services GmbH (IPS). Die Einführung der SAP Add-ons von IPS erfolgt im Rahmen des S/4HANA Financials Template Rollouts im Konzern.

Auf der Suche nach einem ganzheitlichen Governance-Prozess für die BayWa AG überzeugte die ISO Professional Services GmbH mit einer umfassenden Marlin Data Governance-Lösung.

Im Zuge der Systemumstellung kam die BayWa auf die IPS zu und erteilte ihr den Auftrag den Marlin Data Governance-Prozess zu implementieren. Dazu gehören auch mehrere integrierte Lösungen wie die Dublettenprüfung, Adressvalidierung und UST-ID Prüfung. Ziel dieser Software-Einführung war es, effizientere, schnellere und sichere Geschäftsprozesse zu etablieren.

Darüber hinaus ist die Implementierung eines Portals geplant, über das Mitarbeiter der BayWa Geschäftspartner Stammdaten-Requests extern per Webbrowser erfassen können. Die professionelle Beratung und umfängliche Lösung aus einer Hand waren am Ende für die Entscheidung zu einer Zusammenarbeit mit der ISO Professional Services GmbH ausschlaggebend.

?Als Unternehmen mit einem stark expandierenden internationalen Geschäft, sind ein hoher Grad an Datenqualität und effektive Prozesse extrem wichtig?, erklärt Mario Kalschne, Senior Consultant SAP der ISO Professional Services. ?Umso mehr freue ich mich, dass sich die BayWa für unsere Produkte entschieden hat. Die technische Reife unserer Lösungen und die schnelle Verfügbarkeit waren hier ausschlaggebend.?

ISO Professional Services GmbH verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in SAP Beratung und Hosting sowie IT-Infrastrukturdienstleistung. Die Kernkompetenzen umfassen den gesamten Lebenszyklus von SAP und Non-SAP Landschaften ? von der Beratung, Einführung, Optimierung bis zum Betrieb. Der Betrieb kann sämtliche Facetten umfassen, vom punktuellen Remote-Operating über Managed Services bis hin zum Full Outsourcing. Spezielles Know-how besteht im Data Quality Management großer Datenbestände, Data Governance sowie Datenintegration im Kontext von Industrie 4.0. Derzeit nutzen rund 80.000 SAP Anwender auf über 450 SAP Installationen die modularen Lösungen, um die Datenqualität der Stammdaten in SAP zu verbessern. SAP Hosting und mehrere Produkte im Bereich Data Quality Management sind von SAP SE zertifiziert.

Seit 1979 agiert die ISO auf dem Markt und hat sich seither zu einem vielseitigen, international aufgestellten IT-Dienstleister entwickelt. Der Konzentration auf spezielle Märkte folgend, entstanden mehrere schlagkräftige und innovative Unternehmen unter dem Dach der ISO-Gruppe. Dazu zählen heute neben der ISO Professional Services die ISO Software Systeme, die Software Engineering und Beratung erbringt, die ISO Travel Solutions, ein Experte für die Touristikindustrie und die ISO Recruiting Consultants, der Personaldienstleister mit IT-Fokus.

Die ISO-Gruppe gehörte 2016 und 2019 zu den TOP 100-Unternehmen. Diese Auszeichnung attestiert mittelständischen Unternehmen in Deutschland überdurchschnittliche Innovationskraft und -erfolge.

Rund 610 Mitarbeiter sind an mehreren Standorten im gesamten Bundesgebiet sowie in Schwesterunternehmen in Österreich, Polen und Kanada tätig. Die Unternehmen ISO Software Systeme, ISO Travel Solutions und ISO Professional Services der ISO-Gruppe mit ihren Standorten in Nürnberg, München und Frankfurt am Main sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.ie

Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.iso-gruppe.com