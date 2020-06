BB ASCON Kapitalmarktunternehmen ziehen innerhalb Heidelbergs um

Die in Heidelberg beheimateten BB ASCON Unternehmen verlegen ihren Geschäftssitz von Bergheim in die historische Altstadt Heidelbergs.

Das kontinuierliche Wachstum der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH sowie die fortschreitende Expansion in neue Geschäftsfelder als auch Strategien für Finanzanlagen erforderten neue Geschäftsräume und Perspektiven.

?Wir freuen uns sehr, dass unsere Neu- und Bestandskunden nunmehr die historische Mitte Heidelbergs kennenlernen und fußläufig die engen Gassen Heidelbergs erkunden können?, sagt Dipl.-Ing. Ralf Kröpke, Geschäftsführer der BB ASCON Unternehmen. ?Immerhin entscheiden sich jährlich mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher, die weltberühmte Altstadt Heidelbergs zu besuchen. Und so bietet zukünftig ein BB ASCON Kapitalmarkt Fachseminar oder eine Weiterbildung in Strategien für volatile Marktphasen nicht nur eine hohe fachliche Expertise, sondern vermittelt dem Kapitalmarktteilnehmer ebenso Einblicke in historische Architektur, sanierte Barock-Gebäude sowie Kulturprogramme, Kommerz- und Gastronomie-Angebote ? eine stets willkommene Abwechslung zu nachhaltigen Investments, marktsynchronen Finanzanlagen und reproduzierbaren Workflows?, so Ralf Kröpke abschließend.?

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, mit Unternehmenssitz in Heidelberg, unterstützt gemeinsam mit der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH seit 2008 Kapitalmarktkunden in mehr als 16 Ländern. BB ASCON Kunden können ihre Kapitalmarktgeschäfte mithilfe von Software, Algorithmen sowie Best Practices und Schulungen auf Marktkonformität, Duplizierbarkeit und Beständigkeit ausrichten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.

BB ASCON? und die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der BB ASCON e.K. in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.