BDA-Präsident Kramer: “AfD schadet Deutschland”

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, sieht das Ansehen Deutschlands durch die

AfD beschädigt. “In der öffentlichen Wahrnehmung schadet sie dem

Wirtschaftsstandort Deutschland”, sagte Kramer der in Bielefeld erscheinenden

Neuen Westfälischen (Samstagausgabe). “Unser Image wird durch Ereignisse wie die

Wahl in Erfurt jetzt oder antisemitische Übergriffe und dergleichen schleichend

beschädigt, das gute Bild bröckelt langsam”, so Kramer. Dabei sei der Ruf von

Bundeskanzlerin Merkel im Ausland ist wie “Donnerhall”.

