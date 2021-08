BDS Bayern – Der Gewerbeverband Rosenheim gratuliert!

Gewerbeverband Rosenheim gratuliert!

In der Jahreshauptversammlung des Gewerbeverbandes Rosenheim konnte der 1. Vorsitzende Anton Heindl, trotz der schwierigen „Corona-Situation“, auf eine Reihe von guten Veranstaltungen zurückblicken. Es gab Vorträge, Kultur-angebote, Stammtische, Presseberichte zu stadtrelevanten Themen und viele Informationen für die Mitglieder von der Pressestelle des BDS München.

In einem Vortrag des Leiters der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim, Jens

Wucherpfennig, wurden die Mitglieder über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen in Bayern und Oberbayern sowie gewünschte und nötige Weichenstellungen durch die Politik informiert. Im Mittelpunkt des Abends stand jedoch die Firma Bensegger in Rosenheim.

Andreas Bensegger, Beirat im Gewerbeverband Rosenheim und Vorsitzender IHK Rosenheim, stellte sein aufstrebendes Unternehmen vor. Im vergangenen Jahr feierte Bensegger das 160ige Bestehen in Rosenheim. Papeterie, Einzel- und Großhandel für Bürotechnik, Büromöbel und alles was man im Büro benötigt ist zusammengefasst eine Erfolgsgeschichte und zugleich ein Aushängeschild für unternehmergeführte Betriebe in der Stadt Rosenheim. Zudem war das Unternehmen eines der ersten Mitglieder im Gewerbeverband Rosenheim.

Für das 160-jähriges Wirken in Rosenheim als Unternehmer und für die 40 Jahre Mitgliedschaft im Gewerbeverband Rosenheim wurde die Familie Bensegger, stellvertretend Andreas Bensegger, mit einer Ehrenurkunde und der goldenen Verdienstmedaille des Bundes der Selbstständigen Bayerns ausgezeichnet.

Die Glückwünsche überbrachten der Vorsitzende des BDS Oberbayern-Süd-Ost,

Christian Klotz und Anton Heindl vom Gewerbeverband Rosenheim.

Auf dem Bild von links: Christian Klotz, Andreas Bensegger, Anton Heindl

