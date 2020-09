Be?rech?ti?gungs?ana?ly?se von Do?cus?nap schützt Ihr Un?ter?neh?men

Unterhält man sich in IT-Kreisen über das Thema Berechtigungsanalyse, fällt oftmals das scherzhafte Beispiel vom Auszubildenden, der über mehr Zugriffsberechtigungen als der Geschäftsführer verfügt. Ist das aber wirklich nur ein Scherz? Viele Mitarbeiter sind zeitweise in unterschiedlichen Projekten tätig und wechseln oft regelmäßig die Abteilungen. Die Zugriffsrechte bleiben häufig aber erhalten. Sie sehen – das Beispiel des Azubis ist also nicht abwegig.

Daher ist es?entscheidend, die?Berechtigungen?aller Mitarbeiter?regelmäßig zu analysieren?und ? falls nötig ? zu berichtigen.

Die Softwarelösung Docusnap kann Ihnen bei der Analyse der Berechtigungen enorm viel Arbeitsaufwand abnehmen.

Docusnap inventarisiert und dokumentiert Ihre gesamte Berechtigungsstruktur automatisiert und wiederkehrend. Hierbei bietet die Software die Möglichkeit, effektive Zugriffsberechtigungen für Benutzer und Gruppen zu ermitteln und zu analysieren. Dafür stehen umfassende Berichte zur Verfügung, welche die aktuelle Berechtigungssituation vom Standpunkt der Benutzer und Gruppen oder vom Standpunkt einer Ressource (beispielsweise ein Verzeichnis) beleuchten. Diese Berichte können zudem automatisiert und regelmäßig per Email an beliebige Empfänger, zum Beispiel alle Abteilungsleiter Ihres Unternehmens, verschickt werden.

Mit der Berechtigungsanalyse von Docusnap können unter anderem folgende Fragen schnell und einfach beantwortet werden:

Worauf hat Mitarbeiter X Zugriff?

Wer hat Zugriff auf das Personalverzeichnis?

Wie kommen Berechtigungen zustande?

Wie setzen sich die Berechtigungen (NTFS, Freigabe) für einen Benutzer zusammen?

Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vorteilen von Docusnap. Testen Sie Docusnap mit allen Funktionen 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich. Hier kommen Sie zum Demo Download:?www.docusnap.com/demo

Weitere Informationen zu Docusnap finden Sie unter:?www.docusnap.com

