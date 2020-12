BE REFLACTIVE ? Neue Kampagne für cep Sports. Volle Sichtbarkeit auch in der Dunkelheit.

Gerade jetzt wo die Tage immer kürzer werden und die Feierabende immer dunkler, kommt es auf die Ausrüstung an. In der Dunkelheit zu laufen erfordert höchste Aufmerksamkeit ? 360? Sichtbarkeit und Laufbekleidung die perfekt sitzt. Mit den neuen und innovativen Reflective Compression Socks liefert cep genau das richtige Equipment.

Die ?Be Reflactive? – Kampagne kommt mit aufregenden neuen Motiven und einem völlig neuen Designkonzept in den verschiedenen Informationsebenen. Das innovative Reflective Garn, das quasi im dunklen leuchtet wurde geschickt in die Kampagnenmotive und die gesamte Kommunikation übernommen. Neben den Keyvisuals durften wir wieder eine Vielzahl von Anwendungen entwickeln: Plakate, Printprodukte, Retaillösungen, Messegraphiken, digitale Medien, Social-Media-Kampagnen, individuelle Produktclips mit animierten Benefit-Icons zum übergreifenden Einsatz auf den verschiedenen Kanälen.

das formt begleitet die Entwicklung der Marke CEP seit 2019. Es entstanden mehrere Produktkampagnen mit einer Vielzahl von Konzepten, Produktentwicklungen und Umsetzungen aus dem Printbereich, Plakat- und Outdoorkampagnen, Online, Media, Film, Social-Media, Event- und Messedesign. Eine spannende und nachhaltige Zusammenarbeit.

Über CEP:

Run with Compression ? Unter Läufern und Athleten längst kein Geheimtipp mehr ? cep ist die deutsche Marke im Bereich der Compressionssportswear. CEP ist eine Marke der Medi GmbH aus Bayreuth. Medi ist spezialisiert auf die Herstellung von technologisch hochwertigen Kompressionsprodukten, die sich im medizinischen Sektor seit langer Zeit als Spitzenreiter etabliert haben. Mit Know-How und Spitzentechnologie wurden Kompressionsprodukte für Sportler entwickelt. Hochqualitativ, funktional und ?Made in Germany?. Von der Technik her kommend hat sich CEP zu einer aufregenden Marke mit innovativem Branding und außergewöhnlichem Produktdesign entwickelt.