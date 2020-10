Beamex Webinar zum Thema “Die Vorteile eines dokumentierenden Ex-Kalibrators in der chemischen/pharmazeutischen Industrie” am 10. November 2020

Die Vorteile eines dokumentierenden Ex-Kalibrators in der chemischen/ pharmazeutischen Industrie

Kostenloses Webinar am 10. November 2020 | 10:00 bis 11:00 Uhr

Kalibrierungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie durchzuführen ist gar nicht so leicht. Aber was macht die Kalibrierung dort so besonders und welche Vorteile kann ein dokumentierender Ex-Kalibrator bieten?

In unserem Webinar werden wir dieser Frage auf den Grund gehen. Wir werden die Schwierigkeiten dieser Industrie zusammenfassen und darauf eingehen, wie die Dokumentation der Kalibrierungen sowie die Arbeit mit einem eigensicheren Kalibrator in Ex-Bereichen den Kalibrierprozess deutlich vereinfachen und sicherer gestalten können.

Hauptthemen, die im Webinar diskutiert werden:

Herausforderungen/Besonderheiten bei der Kalibrierung

Einhaltung von Vorschriften und Regelwerken

Vereinfachte Kalibrierung von großen Anlagen

Sichere Kalibrierung in Ex-Bereichen

Unterstützende Funktionen für die Überprüfung im laufenden Betrieb

Für wen ist dieses Webinar geeignet?

Dieses Webinar ist für jeden geeignet, der:

sich um die Kalibrierungen kümmert und seinen Kalibrierprozess digital gestalten möchte

Kalibrierungen als Service-Leistung für die chemische/pharmazeutische Industrie anbietet

in Ex- und Nicht-Ex-Bereichen Kalibrierungen durchführt und diese einfacher und sicherer gestalten möchte

